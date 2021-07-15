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    Столичні пішоходи повстають проти самокатів: техніку викидають із тротуарів (фото)

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    Столичні пішоходи повстають проти самокатів: техніку викидають із тротуарів (фото)
    Фото: Андрій Длігач/Facebook

    У Києві поблизу тротуару помітили звалище електросамокатів

    У Києві пішоходи, обурені небезпечною їздою електросамокатів на пішохідних доріжках, а також тим, що користувачі залишають цей транспорт посеред тротуарів, скидали електросамокати на купу на узбіччі. Фото такого звалища оприлюднив на своїй сторінці у Facebook доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Длігач.

    «Повстання пішоходів. Початок», – підписав він фото.

    Як відомо, в Україні досі не узаконені електросамокати, моноколеса та гіроскутери. Для них не виділені спеціальні доріжки, і трапляються непоодинокі випадки травмування пішоходів користувачами цього виду транспорту.

    Нещодавно у Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн за наїзд на пішохода на тротуарі.

    Водночас, у Києві набирає популярності сервіс оренди електросамокатів. Уже зараз вулицями міста їздить майже 4000 прокатних електросамокатів, і до кінця року очікується до 7000.

    Київ вирішив запровадити правила роботи прокатних електросамокатів. Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Відтепер усі 7 операторів прокату електросамокатів виконуватимуть певні правила, зокрема, вводиться обмеження максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год, а у спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах – не більше 14 км/год.

    У київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс та самокатів.

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    Теги: Київ транспорт кияни
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    Столичні пішоходи повстають проти самокатів: техніку викидають із тротуарів (фото)