Столичні пішоходи повстають проти самокатів: техніку викидають із тротуарів (фото)

У Києві поблизу тротуару помітили звалище електросамокатів

У Києві пішоходи, обурені небезпечною їздою електросамокатів на пішохідних доріжках, а також тим, що користувачі залишають цей транспорт посеред тротуарів, скидали електросамокати на купу на узбіччі. Фото такого звалища оприлюднив на своїй сторінці у Facebook доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Длігач.

«Повстання пішоходів. Початок», – підписав він фото.

Як відомо, в Україні досі не узаконені електросамокати, моноколеса та гіроскутери. Для них не виділені спеціальні доріжки, і трапляються непоодинокі випадки травмування пішоходів користувачами цього виду транспорту.

Нещодавно у Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн за наїзд на пішохода на тротуарі.

Водночас, у Києві набирає популярності сервіс оренди електросамокатів. Уже зараз вулицями міста їздить майже 4000 прокатних електросамокатів, і до кінця року очікується до 7000.

Київ вирішив запровадити правила роботи прокатних електросамокатів. Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Відтепер усі 7 операторів прокату електросамокатів виконуватимуть певні правила, зокрема, вводиться обмеження максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год, а у спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах – не більше 14 км/год.

У київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс та самокатів.