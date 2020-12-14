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    Трагічна ДТП на Київщині: загинули чоловік і підліток (фото)

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    <p>Renault виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ</p> - Трагічна ДТП на Київщині: загинули чоловік і підліток (фото)

    Renault виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП

    На автодорозі Київ-Знам’янка в Обухівському районі сталося зіткнення двох автомобілів Renault та ВАЗ.

    Внаслідок ДТП 46-річний водій авто ВАЗ загинув на місці події, а його 14-річний пасажир - у кареті швидкої медичної допомоги. Також, травми отримав й 47-річний водій легковика Renault, його с численними тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, працівники Слідчого управління поліції Київщини, медики.

    Попередньо встановлено, що водій автівки Renault не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

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    Трагічна ДТП на Київщині: загинули чоловік і підліток (фото)
    Трагічна ДТП на Київщині: загинули чоловік і підліток (фото)
    Трагічна ДТП на Київщині: загинули чоловік і підліток (фото)

    За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п‘яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Усі автівки вилучено та доставлено на майданчик тимчасового тримання. Поліція встановлює всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.

    Як повідомлялося, 13 грудня ввечері на проспекті Лобановського, 4 в Києві сталося лобове зіткнення Lexus і Citroen.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль
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