На історичній Батиєвій горі на ділянці нардепа від БПП будують висотку (фото)



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Будівництво багатоповерхівки на вулиці Докучаєвській Фото: Слідство.Інфо

Будівництво висотки на Батиєвій горі може загрожувати зсувами

На Батиєвій горі в Києві — історичній місцевості, де зводити висотні будинки не можна - посеред малоповерхової хаотичної забудови росте багатоповерхівка. Росте на землі, що належить народному депутату від БПП Віктору Королю. Про це пише Слідство.Інфо.

Право власності на майже 10 соток землі на вулиці Докучаєвській Король отримав у 2010-му і відтоді декларує щороку.

У 2016-му Король передав її під забудову компанії «Платинум Холл», керує якою Іяніна Горбатюк. За інформацією Слідства.Інфо, Іяніна — його донька.

Експерти попереджають, що будівництво висотки на Батиєвій горі може загрожувати зсувами. Сусідні будинки старі й побудовані без фундаменту, на деяких подвір’ях уже утворилися провалини. А під час будівництва висотки на дахи будинків посипалися будматеріали та пошкодили їх.

Попри те, що відповідно до Генплану ця земля належить до «житлової садибної забудови» й зводити споруди, вищі за 4 поверхи, тут не можна, Король упевнений, що багатоповерхівку будують без порушень.

«Неправда, ніде не написано 4 чи 5 поверхів, — сказав він журналістам. — У тій місцевості забудова не повинна перевищувати 27 метрів від рівня землі».

Але порушення на будівництві висотки на Батиєвій горі все ж таки виявляли. Восени 2017 року там проводив інспекцію Департамент архітектурно-будівельного контролю Києва. На час перевірки компанія «Платинум Холл», зокрема, не представила проектну документацію та звіт про обстеження сусідніх будинків.

Архітектор Олег Гречух прокоментував Слідству.Інфо будівництво на історичній місцевості столиці та перерахував численні порушення. Зокрема, там немає місця для смітників і дитячих майданчиків, а також, за оцінкою експерта, будівлі бракуватиме електричної потужності. Крім того, незрозуміла ситуація з машиномісцями. Якщо це буде багатоквартирний будинок, то машини паркуватимуть на тротуарах по вулиці Докучаєвській.

«Іще грубі порушення по протипожежним відстаням до меж сусідів, по об’їзду для пожежної машини. І взагалі, там не повинно було бути багатоквартирного будинку», — підсумував він.

Після інспекції забудовника зобов’язали усунути порушення до кінця 2017 року. Але будівництво триває й принаймні норма по висоті будівлі точно порушується.

На сайті Державної архітектурної інспекції можна побачити, що будівництво житлового будинку на Батиєвій горі замовила фірма «Платинум Холл». Підрядником є «ВР Білд». Ця компанія також будує висотку на Подолі. І, як повідомляли ЗМІ, теж з порушеннями. До речі, земельна ділянка під цим будинком належить також депутатці Верховної Ради від БПП Оксані Білозір.

Крім того, «Платінум Холл» будує 24-поверхівку у сквері «Слава танкістам» перед будівлею «Преса України», що також не відповідає Генплану.

Як повідомляв «Главком», мешканці будинку №43 по вулиці Кудрявській у мальовничому куточку Києва протестують проти будівництва 16-поверхового житлового комплексу, яке ведеться за адресою вул. Кудрявська 45. Новий будинок зводиться впритул до будинків 43 та 47. Зона, де проводяться роботи, є зсувонебезпечною, що може призвести до сповзання будинків зі схилу.