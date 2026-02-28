Головна Світ Політика
Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 28 лютого 2026 року

Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами, президент США Дональд Трамп натякнув, що матиме право на ще один президентський термін, у Краснодарському краї РФ сталася пожежа на НПЗ, у Москві пролунав вибух.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 лютого:

У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Вночі 28 лютого російська окупаційна армія атакувала українські міста безпілотниками та ракетами. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки на місто в одному із районів сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що вибухи, які чули мешканці Запоріжжя – це ворожа атака по Запорізькому району. Наслідки уточнюються.

Трамп заявив, що має право на третій президентський термін

Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч фото 2
фото: Reuters

Президент Дональд Трамп знову натякнув, що матиме право на ще один термін, оскільки вважає, що його обдурили на виборах 2020 року. 

«Чи варто нам ще один термін? Що ж, ми маємо на це право, бо вони шалено шахраювали на другому – ми б насправді мали на це право, якщо подумати», – сказав Трамп. На виборах 2020 року, коли було обрано колишнього президента Байдена, не було жодних доказів широкомасштабних фальсифікацій.

У Москві стався вибух у багатоповерховому будинку

Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч фото 3
скріншот з відео

На південному заході Москви в районі Південне Бутово стався вибух у багатоповерховому житловому будинку по вулиці Кадирова. 

Інцидент стався на 15-му поверсі, внаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі, зруйновано балкон та вибито вікна в кількох квартирах. Очевидці повідомляли про загоряння на місці події. Відомо про двох поранених – батька та доньку. 

Трамп заявив, що насувається рішення щодо Ірану

Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч фото 4
фото: AP

Президент Дональд Трамп визнав, що він стикається зі складним вибором щодо того, як діяти у відносинах з Іраном, після того, як дипломатичні зусилля виявилися незадовільними. 

«Нам потрібно прийняти важливе рішення», – сказав він натовпу в Корпус-Крісті, штат Техас, де просував свою енергетичну програму.

Трамп заявив, що рішення було нелегким, і що Іран вже давно займається зловмисною поведінкою. «У нас є країна, яка вже 47 років відриває людям ноги та руки», – сказав він.

У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на міні-НПЗ

НПЗ «Албашнефть» у Краснодарському краї
НПЗ «Албашнефть» у Краснодарському краї
фото: соціальні мережі

У ніч на 28 лютого у Краснодарському краї ніч сталася пожежа на території малопотужного НПЗ «Албашнефть» через атаку безпілотників. 

За офіційною версією російської сторони, причиною займання стало падіння уламків збитого дрона. Вогонь охопив один із нафтових резервуарів, а загальна площа пожежі разом із прилеглою ділянкою склала близько 150 кв. м.

Інші важливі новини:

