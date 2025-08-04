У Рівному водійка переплутала педалі та збила трьох пішоходів
Як повідомили в поліції, кермувальниця за результатами огляду була твереза
У Рівному водійка переплутала передалі та збила трьох пішоходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Рівненської області.
Сьогодні, 4 серпня у Рівному сталась дорожньо-транспортна пригода поблизу міської ради. За попередніми даними слідчого, 47-річна водійка автомобіля BMW, перебуваючи на парковці, замість педалі гальмування натиснула на газ та не впоралася із керуванням.
Так, вона здійснила наїзд на трьох пішоходів, які в цей час перебували на тротуарі.
На місці події двом особам медики надали допомогу, наразі госпіталізації вони не потребували. Також до лікарні із попередньо незначними травмами звернувся іще один пішохід.
Як повідомили в поліції, кермувальниця за результатами огляду була твереза.
Нагадаємо, у селищі Рокитне на Київщині 40-річний водій скоїв наїзд на двох малолітніх дівчат.
Попередньо відомо, що кермувальник легковика Geely їхав однією з вулиць селища, де скоїв наїзд на двох дівчат, віком 12 та 13 років, які рухались по узбіччю в попутному напрямку.
До слова, на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю хлопчика 2015 року народження, який керував самокатом.
Як вже повідомлялось, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей.
Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.
Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.