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У Рівному водійка переплутала педалі та збила трьох пішоходів 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Рівному водійка переплутала педалі та збила трьох пішоходів 
Водійка на BMW наїхала на пішоходів
фото: Нацполіція

Як повідомили в поліції, кермувальниця за результатами огляду була твереза

У Рівному водійка переплутала передалі та збила трьох пішоходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Рівненської області.

Сьогодні, 4 серпня у Рівному сталась дорожньо-транспортна пригода поблизу міської ради. За попередніми даними слідчого, 47-річна водійка автомобіля BMW, перебуваючи на парковці, замість педалі гальмування натиснула на газ та не впоралася із керуванням.

Так, вона здійснила наїзд на трьох пішоходів, які в цей час перебували на тротуарі.

Водійка переплутала педалі та не впоралась з кермуванням
Водійка переплутала педалі та не впоралась з кермуванням
фото: Нацполіція

На місці події двом особам медики надали допомогу, наразі госпіталізації вони не потребували. Також до лікарні із попередньо незначними травмами звернувся іще один пішохід.

Як повідомили в поліції, кермувальниця за результатами огляду була твереза.

Нагадаємо, у селищі Рокитне на Київщині 40-річний водій скоїв наїзд на двох малолітніх дівчат. 

Попередньо відомо, що кермувальник легковика Geely їхав однією з вулиць селища, де скоїв наїзд на двох дівчат, віком 12 та 13 років, які рухались по узбіччю в попутному напрямку.

До слова, на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю хлопчика 2015 року народження, який керував самокатом.

Як вже повідомлялось, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

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Теги: ДТП Рівне поліція пішохід

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