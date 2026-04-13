Вибух у квартирі на Київщині: постраждав 75-річний чоловік (фото)

На місці вибуху працювали рятувальники ДСНС та медики

У селищі Калита Броварського району стався вибух побутового газу в житловому будинку. Унаслідок інциденту постраждав літній чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Подія сталася у неділю, 12 квітня, на провулку Молодіжному. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 16:15.

Стан квартири після вибуху фото: ДСНС Київщини

Як встановили рятувальники, епіцентром вибуху стала квартира на першому поверсі чотириповерхового будинку. Вибух газу спровокував займання всередині помешкання. Під час приборкання вогню вогнеборці виявили постраждалого господаря – чоловіка 1951 року народження.

Медики надають допомогу постраждалому власнику квартири, де стався вибух фото: ДСНС Київщини

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 16:33. На місці працювали 12 співробітників особового складу ДСНС та три одиниці спеціальної техніки.

Наразі фахівці встановлюють причини витоку газу та обставини надзвичайної події.

Нагадаємо, 14 січня 2026 року у Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік. В одній із квартир на першому поверсі будинку на вулиці Степана Рудницького стався вибух газової суміші з послідуючим горінням та руйнуванням.