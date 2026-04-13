Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибух у квартирі на Київщині: постраждав 75-річний чоловік (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На місці вибуху працювали рятувальники ДСНС та медики
фото: ДСНС Київщини

Фахівці встановлюють причини витоку газу та обставини надзвичайної події

У селищі Калита Броварського району стався вибух побутового газу в житловому будинку. Унаслідок інциденту постраждав літній чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Подія сталася у неділю, 12 квітня, на провулку Молодіжному. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 16:15.

Стан квартири після вибуху
фото: ДСНС Київщини

Як встановили рятувальники, епіцентром вибуху стала квартира на першому поверсі чотириповерхового будинку. Вибух газу спровокував займання всередині помешкання. Під час приборкання вогню вогнеборці виявили постраждалого господаря – чоловіка 1951 року народження.

Медики надають допомогу постраждалому власнику квартири, де стався вибух
фото: ДСНС Київщини

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 16:33. На місці працювали 12 співробітників особового складу ДСНС та три одиниці спеціальної техніки.

Наразі фахівці встановлюють причини витоку газу та обставини надзвичайної події. 

Нагадаємо, 14 січня 2026 року у Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік. В одній із квартир на першому поверсі будинку на вулиці Степана Рудницького стався вибух газової суміші з послідуючим горінням та руйнуванням.

Теги: будинок вибух газ Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua