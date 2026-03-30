На Київщині розпочинається весняно-літня нерестова заборона на вилов риби

Заборона на вилов водних біоресурсів на Київщині набуває чинності з різними датами в залежності від типу водойм

У Київській області з 1 квітня починається період весняно-літньої нерестової заборони на вилов водних біоресурсів. Про це йдеться у повідомленні Київського рибоохоронного патруля, інформує «Главком».

«З метою забезпечення збереження сприятливих умов для природного відтворення водних біоресурсів, Правилами любительського рибальства, встановлено заборону на період нересту пересування всіх транспортних засобів, чи моторних суден, за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади», – йдеться у повідомленні.

Також заборонено промислове рибальство та підводне полювання.

Зазначається, що заборона на вилов водних біоресурсів на водних об’єктах Київської області набуває чинності з різними датами в залежності від типу водойм:

на Київському та Канівському водосховищах нерестова заборона починається з 10 квітня по 20 червня;

на річці Десна (в межах Київської області): в кореневих водах – з 10 квітня по 30 травня, в придаткових водах – з 10 квітня по 30 червня;

на всіх інших водосховищах, озерах з затоками, протоками, включаючи зону підтоплення з 1 квітня до 10 червня;

на всіх інших річках та їх кореневих водах – з 1 квітня до 20 травня, а в придаткових водоймах – з 1 квітня до 30 червня.

Згідно з Правилами любительського рибальства, під час нересту дозволяється рибальство за допомогою гачкових знарядь лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку, або спінінгом з однією штучною приманкою з берега.

Порушення правил рибальства карається штрафом або притягненням до кримінальної відповідальності. Незаконне зайняття рибним промислом, що спричиняє значну шкоду, тягне за собою кримінальну відповідальність згідно зі статтею 249 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, до 31 березня діє заборона на вилов щуки у зв’язку з її нерестом. Крім того, до початку весняно-літньої нерестової заборони продовжує діяти заборона на вилов риби на зимувальних ямах.