Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині розпочинається весняно-літня нерестова заборона на вилов риби

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині розпочинається весняно-літня нерестова заборона на вилов риби
Порушення правил рибальства карається штрафом або притягненням до кримінальної відповідальності
фото: vin.gov.ua

Заборона на вилов водних біоресурсів на Київщині набуває чинності з різними датами в залежності від типу водойм

У Київській області з 1 квітня починається період весняно-літньої нерестової заборони на вилов водних біоресурсів. Про це йдеться у повідомленні Київського рибоохоронного патруля, інформує «Главком».

«З метою забезпечення збереження сприятливих умов для природного відтворення водних біоресурсів, Правилами любительського рибальства, встановлено заборону на період нересту пересування всіх транспортних засобів, чи моторних суден, за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади», – йдеться у повідомленні.

Також заборонено промислове рибальство та підводне полювання.

Зазначається, що заборона на вилов водних біоресурсів на водних об’єктах Київської області набуває чинності з різними датами в залежності від типу водойм:

  • на Київському та Канівському водосховищах нерестова заборона починається з 10 квітня по 20 червня;
  • на річці Десна (в межах Київської області): в кореневих водах – з 10 квітня по 30 травня, в придаткових водах – з 10 квітня по 30 червня; 
  • на всіх інших водосховищах, озерах з затоками, протоками, включаючи зону підтоплення з 1 квітня до 10 червня;
  • на всіх інших річках та їх кореневих водах – з 1 квітня до 20 травня, а в придаткових водоймах – з 1 квітня до 30 червня.

Згідно з Правилами любительського рибальства, під час нересту дозволяється  рибальство за допомогою гачкових знарядь лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку, або спінінгом з однією штучною приманкою з берега.

Порушення правил рибальства карається штрафом або притягненням до кримінальної відповідальності. Незаконне зайняття рибним промислом, що спричиняє значну шкоду, тягне за собою кримінальну відповідальність згідно зі статтею 249 Кримінального кодексу України.

Детальніше з наказом про заборону можна ознайомитись за посиланням

Нагадаємо, до 31 березня діє заборона на вилов щуки у зв’язку з її нерестом. Крім того, до початку весняно-літньої нерестової заборони продовжує діяти заборона на вилов риби на зимувальних ямах.

Читайте також:

Теги: рибальство Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокуратура виявила, що на заправних станціях були відсутні реєстратори розрахункових операцій
На Київщині ліквідовано три нелегальні АЗС (фото)
2 березня, 17:02
Пальчатокорінник м'ясо-червоний на луках біля села Ольшаниця
Київоблрада створила на Київщині дві ботанічні пам’ятки та ландшафтний заказник
3 березня, 17:10
Хлопець перебуває на даху від учорашнього вечора
Майже добу на даху: у Вишгороді хлопець відмовляється спускатися з багатоповерхівки
9 березня, 14:46
На Дніпрі у Вишгороді третю добу шукають чоловіка, який намагався переплисти річку
У Вишгороді чоловік намагався переплисти Дніпро і зник: пошуки тривають третю добу
14 березня, 04:21
Наслідки обстрілу Київщини, 14 березня 2026 року
Зеленський назвав головну мішень нічного удару по Україні
14 березня, 09:50
Наслідок спалювання сухої трави у вітряну погоду
На Вишгородщині подружжя спалило господарчу будівлю, прибираючи в садку
16 березня, 11:38
Для більшості пасажирів сьогоднішнє оновлення тарифів стало повною несподіванкою
Зі столиці до Броварів за 50 грн: проїзд у маршрутках подорожчав вдруге з початку року
23 березня, 09:08
Виснажений вожак здичавілого стада корів намагається більше лежати
Дикі закони Чорнобиля: на головного бика здичавілого стада напав великий хижак
24 березня, 11:24
Після вирубки фігуранти розпилювали деревину та частинами вивозили її до місця свого проживання
На Київщині за незаконну рубку дубів батько й син отримали по п'ять років тюрми
27 березня, 12:10

Новини

Близько 9 ранку у Києві можуть бути чутні звуки вибуху. Поліція пояснила причину
Близько 9 ранку у Києві можуть бути чутні звуки вибуху. Поліція пояснила причину
На Київщині розпочинається весняно-літня нерестова заборона на вилов риби
На Київщині розпочинається весняно-літня нерестова заборона на вилов риби
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві троє підлітків залізли на дах потяга: один загинув, двоє опинилися у лікарні
У Києві троє підлітків залізли на дах потяга: один загинув, двоє опинилися у лікарні
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Атака на Київщину: сили ППО збили майже 30 дронів, у двох районах є руйнування
Атака на Київщину: сили ППО збили майже 30 дронів, у двох районах є руйнування

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua