Зловмисник видурив у доньки загиблого військового 700 тис. грн: подробиці слідства (фото)

Чоловік уже раніше двічі притягувався до відповідальності за аналогічні злочини

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Поліціянти затримали шахрая, який ошукав доньку загиблого військового

Столична поліція викрила 20-річного киянина, який ошукав студентку з Одеси на велику суму. Значну частину видурених грошей становила державна допомога, яку дівчина отримала у зв'язку із загибеллю її батька – захисника України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За даними слідства, на початку березня 2025 року потерпіла через Telegram-бот для знайомств познайомилася з молодиком, який представився фахівцем у сфері криптовалют та запропонував допомогу в отриманні прибутку.

Під час тривалого спілкування зловмисник увійшов у довіру до дівчини, використовуючи методи соціальної інженерії, та переконав її надати реквізити банківської картки, логін і пароль до онлайн-банкінгу.

Поліціянти затримали шахрая, який ошукав доньку загиблого військового фото: Нацполіція України

Отримавши повний доступ до рахунків дівчини, фігурант за кілька днів провів серію таємних транзакцій. Гроші перераховували на рахунки підставних осіб, переводили в готівку через банкомати Києва та конвертували у криптоактиви.

Кіберполіціянти зібрали повну цифрову доказову базу злочину, відстеживши IP-адреси, рух коштів через криптогаманці, фінансові операції та зафіксувавши листування й голосові повідомлення. Під час обшуку в помешканні киянина правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

Поліціянти затримали шахрая, який ошукав доньку загиблого військового фото: Нацполіція України

Як з'ясувалося, затриманий є рецидивістом – раніше він уже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних шахрайств.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави. За скоєне молодику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліціянти затримали шахрая, який ошукав доньку загиблого військового фото: Нацполіція України

«Главком» писав, що Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем – зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур. Головна мета цих афер – ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами.

До слова, правоохоронці викрили 41-річну мешканку столиці, яка під час воєнного стану ошукала на 700 тис. грн військовослужбовця Збройних сил України, котрий захищав країну на Донецькому напрямку, де й був тяжко поранений.