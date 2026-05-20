Зловмисник видурив у доньки загиблого військового 700 тис. грн: подробиці слідства (фото)
Поліціянти затримали шахрая, який ошукав доньку загиблого військового
Столична поліція викрила 20-річного киянина, який ошукав студентку з Одеси на велику суму. Значну частину видурених грошей становила державна допомога, яку дівчина отримала у зв'язку із загибеллю її батька – захисника України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
За даними слідства, на початку березня 2025 року потерпіла через Telegram-бот для знайомств познайомилася з молодиком, який представився фахівцем у сфері криптовалют та запропонував допомогу в отриманні прибутку.
Під час тривалого спілкування зловмисник увійшов у довіру до дівчини, використовуючи методи соціальної інженерії, та переконав її надати реквізити банківської картки, логін і пароль до онлайн-банкінгу.
Отримавши повний доступ до рахунків дівчини, фігурант за кілька днів провів серію таємних транзакцій. Гроші перераховували на рахунки підставних осіб, переводили в готівку через банкомати Києва та конвертували у криптоактиви.
Кіберполіціянти зібрали повну цифрову доказову базу злочину, відстеживши IP-адреси, рух коштів через криптогаманці, фінансові операції та зафіксувавши листування й голосові повідомлення. Під час обшуку в помешканні киянина правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони.
Як з'ясувалося, затриманий є рецидивістом – раніше він уже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних шахрайств.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави. За скоєне молодику загрожує до восьми років позбавлення волі.
«Главком» писав, що Служба безпеки України фіксує зростання кількості шахрайських схем – зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур. Головна мета цих афер – ошукати громадян і заволодіти їхніми коштами.
До слова, правоохоронці викрили 41-річну мешканку столиці, яка під час воєнного стану ошукала на 700 тис. грн військовослужбовця Збройних сил України, котрий захищав країну на Донецькому напрямку, де й був тяжко поранений.
Читайте також:
- Служба безпеки попередила про зростання кількості шахрайських схем
- Нажився на «єВідновленні»: у Києві шахрай видурив у пенсіонерки 230 тис. грн
- У Чернівцях судитимуть шахрайку, яка ошукала родини військових на 75 тис. грн
- Шахрайство з грошима на закупівлю дронів: у Києві перед судом постане 54-річна жінка
Коментарі — 0