Небачений ажіотаж. Музей історії Києва продовжує на місяць виставку до ювілею легендарного художника Марчука

Ірина Міллер
Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ» у Музеї історії міста Києва триватиме до 21 червня 2026 року
Рішення про продовження виставки зумовлене великим ажіотажем серед киян та гостей столиці, а також величезною кількістю схвальних відгуків від поціновувачів мистецтва Маестро

У Музеї історії міста Києва ухвалили рішення продовжити роботу масштабної виставки «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. Експозиція прийматиме відвідувачів на місяць довше – до 21 червня 2026 року. Про це повідомила директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, інформує «Главком».

За словами керівниці музейного закладу, таке рішення було зумовлене великим ажіотажем серед киян та гостей столиці, а також величезною кількістю схвальних відгуків від поціновувачів мистецтва Маестро.

На виставці експонується унікальний портрет пензля Івана Марчука, на якому він зобразив свого друга, видатного вченого Олега Сарбея
фото надано Музеєм історії міста Києва

«Щодня ми бачимо, наскільки відгукується виставка Івана Марчука. Відвідувачі повертаються знову і говорять, що цю виставку неможливо прожити за один раз. Саме тому ми вирішили продовжити виставку, аби ще більше людей мали можливість побачити і прожити мистецтво маестро», – зазначила Вікторія Муха.

Портрет третього президента Віктора Ющенка, написаний Іваном Марчуком у 2003 році
фото надано Музеєм історії міста Києва

Однією з найцікавіших родзинок експозиції є портрет третього президента України Віктора Ющенка, який нещодавно буквально повернувся із забуття. Як раніше повідомляв «Главком», Іван Марчук написав це полотно акриловими фарбами у 2003 році на замовлення близького до політика бізнесмена як знак підтримки майбутнього кандидата. Згодом під час одного з переїздів родина Ющенків загубила цю картину, і її тривалий час вважали втраченою, проте напередодні ювілею майстра роботу нарешті знайшли та передали до музею.

Цей портрет розміром 70х70 сантиметрів фахівці та сам автор називають пророчим. Справа в тому, що обличчя Віктора Ющенка художник зобразив специфічним чином за рік до того, як політик постраждав від сумнозвісного отруєння під час президентської кампанії 2004 року. Сам Іван Марчук пригадує, що після тих подій у пресі виходили матеріали про те, що він заздалегідь передбачив трагічні зміни у зовнішності майбутнього глави держави.

Організатори додають, що протягом усього часу роботи експозиції команда музею отримувала неймовірну кількість теплих слів та зізнань у любові до унікальної творчості художника. Чимало екскурсантів приходять до залів повторно та приводять із собою рідних і друзів. Ювілейна виставка продовжить жити у просторі столичного музею, дещо змінюватиметься та чекатиме на всіх, хто ще не встиг на власні очі побачити шедеври українського генія.

Коли: до 21 червня 2026 року.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Нагадаємо, презентація ювілейної виставки «Я сколихнув цей світ», присвяченої 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука, відбулася 12 березня 2026 року у Музеї історії міста Києва.

Також у Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» у Києві 12 травня відкрилася постійна виставка творів народного художника України Івана Марчука. Виставка «Іван Марчук. Музейні колекції» стала першою експозицією у «Шоколадному будинку» після його закриття у 2022 році. У просторі представлено твори з фондів одинадцяти музейних установ України, які охоплюють період творчості художника від кінця 1960-х років до сьогодення. 

