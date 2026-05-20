За держзраду – 15 років із конфіскацією: суд посилив вирок мешканці Київщини

Ірина Міллер
Жінку дистанційно завербували представники спецслужб РФ через Telegram-канали
фото: Офіс генерального прокурора
Апеляційний суд посилив вирок жительці Київської області, яку визнали винною у державній зраді. У травні 2025 року Бориспільський районний суд призначив жінці 15 років позбавлення волі, а нині після розгляду апеляції їй додали ще й конфіскацію майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства і суду, жінку дистанційно завербували представники спецслужб РФ через Telegram-канали, де вона шукала «швидкий заробіток». Після цього вона почала виконувати завдання російських кураторів у столичному регіоні.

Засуджена збирала та передавала російським спецслужбам дані про розташування військових частин Збройних Сил України і підрозділів Служби безпеки. Цю інформацію війська РФ могли використовувати для підготовки ракетних і дронових ударів.

«Щоб не привертати уваги, жінка діяла під виглядом звичайних прогулянок, вона фотографувала та знімала відео оборонних об’єктів. Також отримала завдання встановити приховані камери з онлайн-трансляцією поблизу військових об’єктів, однак реалізувати його не змогла через охорону», – розповіли в прокуратурі.

Сторона захисту оскаржила вирок, посилаючись, зокрема на сімейний стан засудженої. Водночас прокурор подав апеляційну скаргу через те, що суд першої інстанції не призначив додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

«За результатами розгляду апеляційний суд погодився з позицією прокурорів, відхилив доводи захисту та задовольнив апеляційну скаргу прокурора. Вирок посилено: до 15 років позбавлення волі додано конфіскацію майна», – зазначається у повідомленні Офісу генпрокурора.

16 квітня в СБУ повідомили, що суд визнав жительку Києва винною у державній зраді і призначив їй 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сторона обвинувачення довела у суді, що жінка працювала на російські спецслужби і збирала інформацію про систему захисту адміністративних будівель Сил оборони у столиці.

Раніше повідомлялося, що Дніпровський районний суд столиці виніс вирок киянці, яка шпигувала за Силами оборони на користь агресора. Найближчі 15 років зрадниця проведе за ґратами з повною конфіскацією майна. Прокурори довели в суді, що жінка була завербована представниками ФСБ РФ. Упродовж 2025 року вона систематично об’їжджала Київ, здійснюючи приховану фото- та відеофіксацію дислокації підрозділів ЗСУ, стратегічних військових об’єктів та геолокацій для підготовки майбутніх ракетних ударів та атак дронів. Жінку визнано винною у державній зраді та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

До слова, колишнього командира Очаківського 73-го морського центру ССО та радника мера Едуарда Шевченка 1 квітня визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Заводського районного суду.

