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Смертельна стрілянина в Києві: затримано мігранта

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Смертельна стрілянина в Києві: затримано мігранта
Вихідці з Кавказу відкрили вогонь посеред вулиці
фото: Андрій Нєбитов﻿/Facebook

За 5 місяців 2026 року до кримінальної відповідальності притягнуто 48 іноземців та осіб без громадянства

У Києві сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє чоловіків. Підозрюваного затримали правоохоронці, ним є нелегальний мігрант з Кавказу. Про це, як інформує «Главком», повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

«Цей випадок дуже показовий. Вихідці з Кавказу відкрили вогонь просто на вулиці – на території гаражно-будівельного кооперативу. Двоє з пістолетом прийшли до свого співвітчизника з претензіями, але в ході конфлікту той вихопив зброю та поклав обох. Одного, теж нелегального мігранта, вбив на місці. Інший помер від тяжких поранень у лікарні», – розповів Нєбитов.

Підозрюваного у вбивстві, нелегального мігранта з Кавказу, затримано
Підозрюваного у вбивстві, нелегального мігранта з Кавказу, затримано
фото: Андрій Нєбитов/Facebook

За його словами, мотивом розборок стали гроші, а саме – прибуток від крадіжок.

«Обидва загиблих промишляли по квартирах під час блекаутів після обстрілів, користуючись безпорадним становищем українців. До речі, пістолет – знаряддя злочину – вони теж поцупили в одній з квартир. Оперативники карного розшуку якраз документували їхню злочинну діяльність, шли за слідом, тому й швидко вирахували стрільця», – додав заступник голови Нацполіції.

Вихідці з Кавказу відкрили вогонь посеред вулиці
Вихідці з Кавказу відкрили вогонь посеред вулиці
фото: Андрій Нєбитов/Facebook

Підозрюваного вже затримано.

Як уточнив Нєбитов, за 5 місяців 2026 року до кримінальної відповідальності притягнуто 48 іноземних громадян і осіб без громадянства. Іноземці вчинили 473 кримінальних правопорушення, серед яких крадіжки, грабежі, розбої та шахрайства – 102, наркозлочини – 83, незаконний обіг зброї та боєприпасів – 37, порушення правил безпеки дорожнього руху та незаконне заволодіння автотранспортом – 31, вбивства, тяжкі тілесні ушкодження та злочини проти статевої недоторканості – 21.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями.

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Теги: Київ мігранти поліція стрілянина

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