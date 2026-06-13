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Поліція розслідує причини смерті військового у київській лікарні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Поліція розслідує причини смерті військового у київській лікарні
КМДА майже закінчила перевірку діяльності «Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги», у ході якої виявили низку порушень
фото: bsmp.kiev.ua

Інцидент стався у «Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги»

9 червня в одній зі столичних лікарень помер 42-річний військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Поліції Києва, яка з’явилася 13 червня.

За фактом смерті чоловіка було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За попередньою інформацією, з квітня цього року військовослужбовець внаслідок отриманих тяжких вогнепальних поранень на фронті проходив лікування у столичній лікарні.

Наразі в межах слідства призначено ряд експертиз, які встановлять причину смерті чоловіка та якість наданих медичними працівниками послуг.

За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі почали розслідування за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.

Судячи з повідомлення Департаменту охорони здоров'я КМДА, інцидент стався у «Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги». Столична влада заявила, що майже закінчила перевірку діяльності закладу, у ході якої виявили низку порушень. Наразі триває аналіз офіційних пояснень директора лікарні Віктора Дороша. Після завершення інспекції КМДА пообіцяла ухвалити відповідні управлінські й кадрові рішення.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура відкрила два кримінальні провадження за фактом смерті чоловіка у столичній лікарні в січні 2026 року після проведення мобілізаційних заходів.

Теги: Київ військові смерть лікарня поліція

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