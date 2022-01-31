На Київщині чоловік стік кров'ю, розбивши банку з огірками

Чоловік намагався самотужки надати собі медичну допомогу, однак втратив свідомість і помер

У Білій Церкві мешканець помер від втрати крові, коли розбив банку з огірками. Нещасний випадок трапився 29 січня. Близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що місцева жінка знайшла у квартирі мертвого сусіда. Про це розповіли в поліції Київської області.

На місце приїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі, які констатували смерть чоловіка. З'ясувалося, що він помер, коли після травми намагався самотужки надати собі медичну допомогу, однак втратив свідомість і стік кров'ю.

«За попередніми даними, 42-річний чоловік, перебуваючи на кухні, розбивав м'ясо кухонним молотком. Поруч була скляна банка, яка впала та пошкодила йому вену. Внаслідок цього чоловік втратив велику кількість крові та помер», – повідомили правоохоронці.

За фактом смерті чоловіка слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, адже за невстановлення явної природної причини смерті, а також у випадку насильницької причини смерті досудове розслідування за цією кваліфікацією є обов'язковим.

Нагадаємо, увечері 27 січня в Голосіївському районі Києва сталося зухвале пограбування. Невідомі розстріляли чоловіка, відібрали у нього близько десяти мільйонів гривень і зникли.

До слова, правоохоронці розкрили нові деталі стрілянини, яка відбулася в центрі Києва 25 січня.