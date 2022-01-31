  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині чоловік стік кров'ю, розбивши банку з огірками

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Осколки пошкодили йому вену - На Київщині чоловік стік кров'ю, розбивши банку з огірками
    Осколки пошкодили йому вену
    фото із відкритих джерел

    Чоловік намагався самотужки надати собі медичну допомогу, однак втратив свідомість і помер

    У Білій Церкві мешканець помер від втрати крові, коли розбив банку з огірками. Нещасний випадок трапився 29 січня. Близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що місцева жінка знайшла у квартирі мертвого сусіда. Про це розповіли в поліції Київської області.

    На місце приїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі, які констатували смерть чоловіка. З'ясувалося, що він помер, коли після травми намагався самотужки надати собі медичну допомогу, однак втратив свідомість і стік кров'ю.

    «За попередніми даними, 42-річний чоловік, перебуваючи на кухні, розбивав м'ясо кухонним молотком. Поруч була скляна банка, яка впала та пошкодила йому вену. Внаслідок цього чоловік втратив велику кількість крові та помер», – повідомили правоохоронці.

    За фактом смерті чоловіка слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, адже за невстановлення явної природної причини смерті, а також у випадку насильницької причини смерті досудове розслідування за цією кваліфікацією є обов'язковим.

    Нагадаємо, увечері 27 січня в Голосіївському районі Києва сталося зухвале пограбування. Невідомі розстріляли чоловіка, відібрали у нього близько десяти мільйонів гривень і зникли.

    До слова, правоохоронці розкрили нові деталі стрілянини, яка відбулася в центрі Києва 25 січня.

    Теги: смерть чоловік Біла Церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині чоловік стік кров'ю, розбивши банку з огірками