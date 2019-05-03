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    На Березняках п’яний чоловік з гранатою вигулював собаку (фото, відео)

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    Правоохоронці затримали правопорушника - На Березняках п’яний чоловік з гранатою вигулював собаку (фото, відео)
    Правоохоронці затримали правопорушника
    Фото: Інформатор

    Вибухотехніки вилучили гранату з місця події

    У четвер, 2 квітня, в Києві на вулиці Березняківській, 36 поруч з супермаркетом затримали п'яного чоловіка з гранатою. За словами порушника, він просто вигулював собаку і захотів випити горілки, звідки взяв гранату, не пояснював.

    Інцидент стався близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Вибухонебезпечний предмет помітили перехожі і відразу повідомили в поліцію. Вони розповіли, що між п'яним чоловіком і молодою парою стався конфлікт. Хлопець заступився за свою дівчину і в цей момент помітив гранату на парапеті поруч з пляшкою горілки. Це викликало переляк і хлопці постаралися відвести чоловіка подалі від гранати. Інші очевидці викликали поліцію.

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    За словами свідків, чоловік не погрожував підірвати гранату, просто з'ясовував стосунки з парою. А на питання, звідки ж він взяв вибухонебезпечний предмет, не відповідав. Лише сказав, що не місцевий.

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    На Березняках п’яний чоловік з гранатою вигулював собаку (фото, відео)
    На Березняках п’яний чоловік з гранатою вигулював собаку (фото, відео)
    На Березняках п’яний чоловік з гранатою вигулював собаку (фото, відео)
    На Березняках п’яний чоловік з гранатою вигулював собаку (фото, відео)
    На Березняках п’яний чоловік з гранатою вигулював собаку (фото, відео)
    На Березняках п’яний чоловік з гранатою вигулював собаку (фото, відео)
    На Березняках п’яний чоловік з гранатою вигулював собаку (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Правоохоронці затримали порушника, оточили територію і вилучили гранату з місця події. На щастя, ніхто не постраждав.

    На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Причини інциденту з'ясовуються.

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