На Київщині чоловік задушив ременем власну доньку

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років

Чоловік зізнався, що саме він задушив доньку

В місті Богуслав, 21 лютого медики повідомили до поліції про загибель 36-річної жінки яка була задушена.Про це повідомляється на сайті Національної поліції у Київській області.

За даними слідства, 67-річний чоловік проживав разом із свою 36-річною донькою, яка мала психічні вади. 21 лютого поточного року підозрюваний задушив жінку ременем. За його словами, таким чином він позбавив її страждань.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Також, у Києві чоловіка затримали за вбивство тещі. Інцидент стався в ніч проти 23 лютого, на вулиці Шолом-Алейхема (Деснянський район).

Нагадаємо, у Броварах затримали 37-річного чоловіка, який у День закоханих забив до смерті співмешканку.

Нещодавно, у Солом'янському районі Києва знайдено мертвою киянку, яка зникла ще у січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику несподівано виявила її дочка.