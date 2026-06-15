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Засідання Ради ЄС. Сибіга порівняв удар по Києво-Печерській лаврі з пожежею в Нотр-Дамі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Засідання Ради ЄС. Сибіга порівняв удар по Києво-Печерській лаврі з пожежею в Нотр-Дамі
Глава МЗС наголосив, що протибалістична оборона має стати спільною справою всієї Європи
фото: МЗС

Міністр закордонних справ: Я пам’ятаю фотографії палаючого Нотр-Даму сім років тому. Сьогодні я відчув жахливе дежавю

Сьогодні, 15 червня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

Сибіга поінформував колег про наслідки масованого удару Росії по Україні цієї ночі, внаслідок якого щонайменше чотири людини загинули та майже 30 отримали поранення в Києві, а також постраждав комплекс Києво-Печерської лаври.

«Я пам’ятаю фотографії палаючого Нотр-Даму сім років тому. Сьогодні я відчув жахливе дежавю, дивлячись на схожі кадри з Києво-Печерської лаври. Це духовний центр нашої нації та святиня всього християнства. А також об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Ми очікуємо рішучої реакції від керівних органів ЮНЕСКО та негайного направлення експертів ЮНЕСКО на місце цього злочину», – зауважив міністр.

Глава МЗС наголосив, що протибалістична оборона має стати спільною справою всієї Європи та закликав партнерів знайти будь-які можливості, аби забезпечити Сили оборони України цими засобами.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До слова, колишній міністр оборони та політик Анатолій Гриценко розкритикував офіційну заяву намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври єпископа Авраамія, яку той зробив після нічної повітряної атаки.

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Теги: війна Києво-Печерська лавра Андрій Сибіга

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