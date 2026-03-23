Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного (фото)

Затриманий отримав від російський окупантів інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція України протягом декількох годин затримали агента РФ, який здійснив «подвійний» теракт у Бучі вранці 23 березня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, о 05:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній з вулиць райцентру. Після прибуття на місце події екстрених служб стався ще один підрив.

Співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» затримали виконавця теракту. Ним виявився 21-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужбісти через Інтернет.

На місці події продовжують працювати всі оперативні служби фото: Національна поліція України

Автомобіль СОГ на місці теракту фото: Національна поліція України

Повідомляється, що затриманий отримав від російський окупантів інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном.

Наслідки вибухів у Бучі вранці 23 березня 2026 року фото: Національна поліція України

Вибухівка була закладена біля сміттєвого контейнера. Все довкола засипано сміттям фото: Національна поліція України

Далі, повідомляють в СБУ, фігурант заклав вибухівки на місці спланованого теракту: одну СВП заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу – поблизу сміттєвого контейнеру.

Поліція опитує імовірних свідків події фото: Національна поліція України

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт) тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

«Події у Бучі не є поодинокими. За останні місяці аналогічні теракти та спроби їх вчинення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві й Одесі. Спільний почерк цих злочинів: саморобні вибухові пристрої, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців», – зазначив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За словами генпрокурора, органи прокуратури вважають, що йдеться про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових і цивільної безпеки всередині країни. «Ми робимо все можливе щоб ні виконавець, ні організатори, ні замовники не уникли відповідальності», – додав він.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними. Якщо до Вас звертаються із сумнівними пропозиціями, Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ:

Нагадаємо, сьогодні вранці, 23 березня, у Бучі сталася серія вибухів поблизу багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок інциденту постраждали двоє правоохоронців.

Повідомлення про перший вибух надійшло на спецлінію «112» о 5:35 ранку. Місцева мешканка повідомила, що на вулиці пролунав вибух, від хвилі якого у її квартирі пошкодило вікна.

На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС та вибухотехніки. Правоохоронці одразу огородили територію та попередили мешканців про можливу небезпеку. Під час відпрацювання виклику та обстеження місцевості стався другий вибух невідомого пристрою.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

До слова, Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення РФ готував подвійний теракт у Києві. За даними СБУ, зловмисник спочатку мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.