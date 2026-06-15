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«Відпочивала» на Київському морі за завданням ФСБ: затримано зрадницю, яка шпигувала за ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Відпочивала» на Київському морі за завданням ФСБ: затримано зрадницю, яка шпигувала за ППО
Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Служба безпеки України﻿

Наведенням російських дронів та ракет на Київ займалася завербована ворогом безробітна мешканка Чорноморська

Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка розмістила «відеопастки» на Київському морі, щоб коригувати масовані атаки РФ по столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки встановила, що затримана жінка причетна до однієї із наймасштабніших атак РФ по столиці України, яка відбулася 24 травня 2026 року. Крім того, після цього обстрілу вона готувала нові удари російських окупантів по Києву.

Як з’ясувало розслідування, наведенням російських дронів та ракет займалася завербована ворогом безробітна мешканка Чорноморська із Одещини. Для виконання агентурного завдання жінка під приводом туристичного відпочинку прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря.

Там, за версією слідства, жінка оселилася у номері з видом на акваторію водосховища і встановила у вікні телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ РФ. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися у режимі онлайн відстежити локації та бойову роботу української ППО під час атаки РФ

За матеріалами справи, у разі виявлення координат зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони, росіяни планували здійснити по них комбіновані удари.

«Після нічного обстрілу міста 24 травня агентка «залягла на дно», але згодом отримала нове завдання на коригування подальших обстрілів столиці України», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали її «на гарячому», коли вона облаштовувала новий «спостережний пункт» у готельному номері біля Київського моря. Встановлено, що російська спецслужба завербувала фігурантку в Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків». Під час обшуків у затриманої вилучено два смартфони, ноутбук та чорнові записи із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили спільно з Управлінням СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки викрила у Дніпрі агента ФСБ. Ним виявився завербований тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю, який коригував обстріли Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Як з’ясувало розслідування, фігурант займався пошуком і передачею координат української ППО. Зловмисник відстежував військові об’єкти під час поїздок на власному транспорті. У разі виявлення потенційних «цілей» позначав їхні локації на гугл-картах і робив детальний опис місцевості.

До слова, СБУ запобігла новій серії терактів у Харкові. В обласному центрі затримано агента ФСБ, який готував серію підривів у прифронтовому місті.

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Теги: СБУ Київ обстріл

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