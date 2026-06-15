Заява намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври. Гриценко звернув увагу на дивний нюанс
Гриценко зазначив, що у зверненні єпископа, де йдеться про руйнацію святині планетарного масштабу, всі слова правильні, проте в тексті немає головного
Колишній міністр оборони та політик Анатолій Гриценко розкритикував офіційну заяву намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври єпископа Авраамія, яку той зробив після нічної повітряної атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис політика у Facebook.
Гриценко зазначив, що у зверненні єпископа, де йдеться про руйнацію святині планетарного масштабу та необхідність її збереження, всі слова правильні, проте в тексті немає головного – чіткої адресації того, хто саме здійснює ці удари.
«В тексті заяви я не знайшов жодної згадки про війну, про Росію-агресора, немає й згадки (а тим більше осуду) Путіна, який розпочав і веде вже 13-й рік цю війну... Нема ні слова про патріарха Кирила, який регулярно освячує війну і ворожу армію», – наголосив політик.
Гриценко додав, що розуміє специфіку духовного сану і те, що священнослужитель не є урядовцем чи депутатом для розлогих політичних оцінок. Утім, на думку політика, написати довгий текст про руйнування Лаври і жодного разу не назвати державу, яка наносить ці удари, виглядає нещиро.
«Побачимо, якими будуть позиції лідерів українських Церков і релігійних організацій, можливо не такими обтічно-безадресними щодо ворога», – резюмував політик.
Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.
У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.
Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.
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