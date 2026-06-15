Кривава ДТП на Караваєвих дачах. Пасажирка таксі розповіла, як сталася аварія

Юлія Волковська наразі не може через численні переломи, попереду на неї чекає тривала реабілітація після операції

Юлія Волковська: «Я впала і лежала на асфальті на гарячому. Не непритомніла жодного разу до самої операції»

Пасажирка таксі, яке влаштувало масштабну аварію біля Караваєвих дач у Києві, розповіла про хвилини перед катастрофою. Юлія Волковська спростувала версію про те, що водієві нібито стало зле. За її словами, чоловік просто ігнорував прохання припинити перегони та відволікався на мобільний телефон.Про це жінка розповіла в коментарі Тсн, інформує «Главком».

Єдиного вцілілого свідка ДТП Юлію Волковську, яка перебувала в салоні авто, сьогодні виписують з лікарні, але вона не може ходити, адже дістала численні переломи. Жінці зробили операцію і вона потребує тривалого відновлення.

Жінка згадує, що на початку поїздки водій «Мерседеса» Павло Плєшивцев здався цілком адекватним і навіть жартував. Проте вже за кілька хвилин ситуація кардинально змінилася. Чоловікові хтось зателефонував, він узяв слухавку і водночас почав неконтрольовано збільшувати швидкість легковика.

«Жартував. Я сіла в таксі на праве сидіння машини. Ми пошуткували про дітей. Виїхали, буквально декілька хвилин – і він почав розганяти машину я не знаю, для чого, їхати в шаховому порядку, обганяючи, встаючи ось так, як в мультиках або на гонках у грі», – розповіла Волковська.

Версія, що водій буцімто хотів похизуватися перед нею – не цілком правдива, каже жінка, адже під час поїздки вона була зайнята своїми справами в телефоні і навіть не одразу зрозуміла, що авто несеться на шаленій швидкості.

«Я не зреагувала, бо мені треба було відповісти дорогою в телефоні. Я нахилила голову. Йому теж хтось зателефонував. Він забрав телефон з панелі. Більше не пам’ятаю, що він його туди ставив. То він відповідав на дзвінок. А потім я звернула увагу, що в мене відлетіло дзеркало з мого боку. Я кажу: «Шо ти твориш?» Він на мене не звертав уваги», – розповіла Юлія.

Жінка наголосила, що водій не непритомнів і нікуди не падав. Він тримався за кермо і не звертав на пасажирку уваги.

«І тут я вже чую – машину б’є. Я закрила очі. І вже я гальмую собою. Я впала і лежала на асфальті на гарячому. Не непритомніла жодного разу до самої операції. Тобто ось так сталося», – додала Волковська.

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. Як відомо, водієм Mercedes-Benz є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне».

За даними слідства, він не впорався з керуванням. Водій отримав травми та був госпіталізований. На момент ДТП чоловік був тверезим, розповіли в Офісі генпрокурора.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів – за інші порушення ПДР. Також у березні 2026 року за його участі сталася ДТП без потерпілих.