Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кривава ДТП на Караваєвих дачах. Пасажирка таксі розповіла, як сталася аварія

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Кривава ДТП на Караваєвих дачах. Пасажирка таксі розповіла, як сталася аварія
Юлія Волковська наразі не може через численні переломи, попереду на неї чекає тривала реабілітація після операції
фото: tsn.ua

Юлія Волковська: «Я впала і лежала на асфальті на гарячому. Не непритомніла жодного разу до самої операції»

Пасажирка таксі, яке влаштувало масштабну аварію біля Караваєвих дач у Києві, розповіла про хвилини перед катастрофою. Юлія Волковська спростувала версію про те, що водієві нібито стало зле. За її словами, чоловік просто ігнорував прохання припинити перегони та відволікався на мобільний телефон.Про це жінка розповіла в коментарі Тсн, інформує «Главком».

 Єдиного вцілілого свідка ДТП Юлію Волковську, яка перебувала в салоні авто, сьогодні виписують з лікарні, але вона не може ходити, адже дістала численні переломи. Жінці зробили операцію і вона потребує тривалого відновлення.

Жінка згадує, що на початку поїздки водій «Мерседеса» Павло Плєшивцев здався цілком адекватним і навіть жартував. Проте вже за кілька хвилин ситуація кардинально змінилася. Чоловікові хтось зателефонував, він узяв слухавку і водночас почав неконтрольовано збільшувати швидкість легковика.

«Жартував. Я сіла в таксі на праве сидіння машини. Ми пошуткували про дітей. Виїхали, буквально декілька хвилин – і він почав розганяти машину я не знаю, для чого, їхати в шаховому порядку, обганяючи, встаючи ось так, як в мультиках або на гонках у грі», – розповіла Волковська.

Версія, що водій буцімто хотів похизуватися перед нею – не цілком правдива, каже жінка, адже під час поїздки вона була зайнята своїми справами в телефоні і навіть не одразу зрозуміла, що авто несеться на шаленій швидкості.

«Я не зреагувала, бо мені треба було відповісти дорогою в телефоні. Я нахилила голову. Йому теж хтось зателефонував. Він забрав телефон з панелі. Більше не пам’ятаю, що він його туди ставив. То він відповідав на дзвінок. А потім я звернула увагу, що в мене відлетіло дзеркало з мого боку. Я кажу: «Шо ти твориш?» Він на мене не звертав уваги», – розповіла Юлія.

Жінка наголосила, що водій не непритомнів і нікуди не падав. Він тримався за кермо і не звертав на пасажирку уваги.

«І тут я вже чую – машину б’є. Я закрила очі. І вже я гальмую собою. Я впала і лежала на асфальті на гарячому. Не непритомніла жодного разу до самої операції. Тобто ось так сталося», – додала Волковська.

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. Як відомо, водієм Mercedes-Benz є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». 

За даними слідства, він не впорався з керуванням. Водій отримав травми та був госпіталізований. На момент ДТП чоловік був тверезим, розповіли в Офісі генпрокурора.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів – за інші порушення ПДР. Також у березні 2026 року за його участі сталася ДТП без потерпілих.

Читайте також:

Теги: ДТП Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ворожої атаки загинули керуючий ресторану «Італійська Редакція» Іван Могильний (зліва на фото) та флорист компанії Іван Носко
Під час ракетного удару по Києву загинули двоє працівників сім'ї ресторанів First Line Group
15 травня, 18:53
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
18 травня, 13:36
Готовий ресторан у Києві виставлено на продаж
Чи справді в Києві масово закриваються ресторани? Аналітики розкрили реальну ситуацію
18 травня, 16:00
Загальна сума встановлених збитків державному бюджету під час проведення ремонту складає понад 2 млн грн
Ремонт медуніверситету у Києві: інженер технагляду відповість за збитки в 2 млн грн
19 травня, 09:21
Метро після оновлення тарифу може втратити найбільш платоспроможних пасажирів
Нові тарифи на транспорт у Києві. Експерт попередив про несподівані наслідки
27 травня, 10:03
Адвокат припускає, що справа має політичне підґрунтя на тлі конфлікту між КМДА та Офісом президента
Операція «Чисте місто». Захист ексзаступника Кличка звинувачує слідство у перешкоджанні доступу до матеріалів справи
31 травня, 14:00
Для створення композиції комунальники висадили понад тисячу рослин різних текстур і висот
Біля Мистецького Арсеналу в Києві з'явився дощовий садок: як він працює
1 червня, 19:05
Генсеку НАТО показали наслідки масованої атаки на Київ
Генсек НАТО побачив наслідки російських ударів по столиці
4 червня, 17:08
Ремонтні роботи на бульварі Тараса Шевченка, 2 тривають
Аварії на мережах у центрі Києва: де досі обмежено рух транспорту
10 червня, 13:59

Новини

Засідання Ради ЄС. Сибіга порівняв удар по Києво-Печерській лаврі з пожежею в Нотр-Дамі
Засідання Ради ЄС. Сибіга порівняв удар по Києво-Печерській лаврі з пожежею в Нотр-Дамі
Кривава ДТП на Караваєвих дачах. Пасажирка таксі розповіла, як сталася аварія
Кривава ДТП на Караваєвих дачах. Пасажирка таксі розповіла, як сталася аварія
«Відпочивала» на Київському морі за завданням ФСБ: затримано зрадницю, яка шпигувала за ППО
«Відпочивала» на Київському морі за завданням ФСБ: затримано зрадницю, яка шпигувала за ППО
Заява намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври. Гриценко звернув увагу на дивний нюанс
Заява намісника пошкодженої Києво-Печерської лаври. Гриценко звернув увагу на дивний нюанс
У Києві 16-21 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 16-21 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Росіяни вчергове пошкодили Палац «Україна» (відео)
Росіяни вчергове пошкодили Палац «Україна» (відео)

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Сьогодні, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua