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Росіяни вчергове пошкодили Палац «Україна» (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни вчергове пошкодили Палац «Україна» (відео)
По всьому периметру будівлі палацу «Україна» помітно вибиті вікна
скриншот відео

Внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав

Унаслідок ворожої атаки 15 червня значних пошкоджень удруге зазнав Національний палац мистецтв «Україна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу закладу.

У палаці наголосили, що жодні руйнування не можна порівняти з людськими життями і повідомили, що ніхто з працівників не постраждав.

У пресслужбі нагадали, що Палац «Україна» не має державного фінансування. Оскільки зараз усі ресурси країни йдуть на оборону, заклад розраховує на власні сили та допомогу глядачів, щоб встигнути відновитися до початку нового концертного сезону. Киян та гостей міста просять підтримати майданчик, купуючи квитки на майбутні заходи.

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«Ворогу ніколи не вдасться зруйнувати українську культуру, нашу віру та нашу памʼять. В час, коли вся країна спрямовує ресурси на найважливіше – захист держави та життя українців, ми навіть не можемо думати про будь-яку допомогу для себе. Ми обовʼязково відновимо палац до початку нового сезону», – зазначили в адміністрації.   

Це вже другий серйозний удар по головному концертному майданчику країни. 31 грудня 2022 року будівля палацу вже зазнавала масштабних руйнувань вибуховою хвилею, коли російська ракета поцілила у готель «Алфавіто», розташований поруч. Тоді в залі також вибило шибки та пошкодило фасад, проте будівлю повністю відновили за благодійні кошти та завдяки підтримці українців.  

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Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

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Теги: Київ пожежа ЮНЕСКО Україна будинок готель ракета відео російська ракета

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