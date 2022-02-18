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    На Київщині хлопець убив свого батька

    Злочинця затримали &laquo;на гарячому&raquo;&nbsp; - На Київщині хлопець убив свого батька
    Злочинця затримали «на гарячому» 
    фото: Поліція Київської області/facebook

    Чоловік помер до приїзду медиків

    У Ржищеві Київської області «на гарячому» затримали 23-річного хлопця, який вбив рідного батька. Поліцейські приїхали на виклик та побачили молодика з ножем та скривавленого чоловіка. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

    Правоохоронці одразу затримали хлопця. Його батько помер ще до приїзду швидкої допомоги.

    Зловмиснику повідомили про підозру за ч.1 ст. 115 ККУ - умисне вбивство. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

    Нагадаємо, у Броварах затримали 37-річного чоловіка, який у День закоханих забив до смерті співмешканку.

    Нещодавно, у Солом'янському районі Києва знайдено мертвою киянку, яка зникла ще у січні 2016 року. Тіло матері в залитому бетоном ящику несподівано виявила її дочка.

    Також, у Печерському районі столиці на вулиці Набережній поблизу мосту Метро виявили тіло чоловіка.

    Теги: вбивство Київщина злочин злочинець
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    На Київщині хлопець убив свого батька