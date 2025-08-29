На Київщині викрито схеми розкрадань бюджетних коштів на майже пів мільярда гривень

Загальні збитки державі перевищують 468 млн грн

У Київській області викрито масштабні корупційні схеми, у справах яких прокурори повідомили про підозру 42 особам. Серед них – депутати та чиновники Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Загальні збитки державі перевищують 468 млн грн, ще 176 тис. грн становить неправомірна вигода.

Зловживання владою і службовим становищем

Підозри оголошені:

одному з керівників Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська атомна електростанція», який безпідставно нараховував премії собі і підлеглим працівникам, чим завдав збитків у 5,2 млн;

начальнику управління виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області та директору приватної компанії, які підробляли звіти про вартість земельних ділянок при їх продажу. Сума збитків становить 1,5 млн грн;

директору державного підприємства Інституту Національної академії аграрних наук України — за зловживання під час відчуження службової квартири. Збитки перевищують 1 млн грн;

директору, головному бухгалтеру, завідувачу інсультного відділення та медичному директору однієї з лікарень Обухівського району Київської області, які у щомісячних звітах вказували неправдиві дані щодо надання медичних послуг за програмою Національної служби здоров’я України, яких фактично не було. Державному бюджету завдано збитків на суму понад 6,2 млн грн;

заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, начальнику відділу цієї ж адміністрації, колишньому начальнику відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, члену комісії та експерту – через незаконне погодження компенсації за нібито зруйноване житло, яке виявилося нежитловим приміщенням. Сума збитків становить понад 7,8 млн грн;

головному бухгалтеру державної установи, який під час закупівель завдав збитків у понад 2,2 млн грн;

головному лікарю, який на момент злочину обіймав посаду заступника головного лікаря державної установи, – за організацію перемоги «потрібної» компанії у тендері на постачання фармацевтичної продукції за завищеними цінами. Збитки перевищують 1,2 млн грн;

державному кадастровому реєстратору Головного управління Держгеокадастру у Київській області, який незаконно змінив координати меж земельних ділянок, чим завдав збитків на понад 1,1 млн грн;

колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, який вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт із будівництва пожежного депо. Сума збитків становить понад 3,6 млн грн.

Махінації з укриттями та харчуванням у школах

Підозри отримали:

директор ліцею Білоцерківської міської ради Київської області підписав акти приймання укриття цивільного захисту неналежної якості, чим завдав збитків на понад 5,1 млн грн;

депутат Білоцерківської міської ради Київської області, який водночас є директором комунального ліцею-гімназії, аналогічно прийняв укриття неналежної якості, завдавши збитків на понад 5 млн грн;

головний спеціаліст управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області погодив закупівлю укриття з порушеннями, чим завдав збитків у розмірі 4 млн грн;

керівник підрядної організації незаконно збагатився на коштах, виділених для укриття у дитячому садку, чим завдав збитків на майже 500 тис. грн;

депутат Білоцерківської міської ради Київської області, який обіймає посаду начальника управління освіти цієї ж ради, та постачальник продуктів харчування розтратили два мільйони гривень бюджету під час закупівлі харчів для шкіл, поставивши інші товари, ніж передбачалося договором;

секретар Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області підозрюється у пособництві при заволодінні 800 тис. грн під час закупівлі обладнання для харчоблоку ліцею за завищеною ціною;

директор житлово-комунального підприємства Маловільшанської сільської ради Білоцерківського району Київської області, директор підрядної компанії та інженер технічного нагляду привласнили 2,2 млн грн під час закупівлі будівельних матеріалів для системи водопостачання.

Махінації із землею, майном та шкода довкіллю

Підозри отримали:

колишній сільський голова села Дударків Бориспільського району Київської області незаконно передав комунальні землі у приватну власність, чим завдав збитків на 907 тис. грн;

державний реєстратор вніс неправдиві дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що дозволило незаконно вилучити землі рекреаційного призначення. Збитки перевищують 20,7 млн грн;

фізична особа заволоділа земельною ділянкою, використавши підроблений державний акт. Сума збитків – 186 млн грн;

колишній депутат Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області під виглядом будівництва пожежної водойми організував незаконний видобуток супіску обсягом понад 41,573 тис. кубометрів. Сума збитків – 66,5 млн грн;

директор підприємства самовільно зайняв земельну ділянку площею 13,5 га в охоронній зоні природного заповідника, чим завдав збитків на понад 13 млн грн;

директор іншої компанії організував незаконну порубку дерев у Чорнобильському біосферному заповіднику. Сума збитків – 77,5 млн грн;

троє осіб підробили документи та заволоділи 7,276 га земель водного фонду у місті Українка Обухівського району Київської області. Збитки становлять 50,4 млн грн;

інженер Димерського лісового господарства допустив незаконну вирубку 137 сосен, завдавши збитків на 1,12 млн грн;

інспектор національного природного парку «Білоозерський» допустив незаконну вирубку дубів, чим завдав збитків на понад чотири мільйони гривень.

Також колишній перший заступник Миронівського міського голови, нині депутат Обухівської районної ради Київської області, разом із трьома спільниками підозрюється у зловживанні впливом та отриманні понад сто шістдесят тисяч гривень неправомірної вигоди. Він організував схему вимагання грошей від підлеглих за нарахування премій у розмірі двісті п’ятдесят відсотків до посадового окладу. Крім того, його підозрюють у розтраті п’ятдесяти тисяч гривень бюджету на створення туристичного відеоролика, який так і не був виготовлений.

Дії підозрюваних кваліфіковані за статтями 191, 197-1, 240, 246, 358, 362, 364, 366, 368, 369, 369-2 КК України. Прокурори підготували клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

До слова, на Рівненщині працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили керівника одного з надлісництв філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на вимаганні хабаря. За даними слідства, посадовець вимагав у підрядника 3 млн грн за можливість працювати та перемагати в тендерах.