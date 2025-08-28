Головна Київ Новини
Обстріл Київщини: зʼявилися перші деталі про наслідки атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Броварському та Фастівському районах пошкоджено цивільну інфраструктуру
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти атакують Україну безпілотниками та ракетами

Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київську область дронами, крилатими та балістичними ракетами. Під ударом опинилися різні населені пункти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждав 33-річний чоловік у Фастівському районі. Він отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

«У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру. Також у Фастівському районі зафіксовані пошкодження приватного будинку», – йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки наразі фіксуються щонайменше у двох районах області. Ворожі удари тривають, більш детальну інформацію обіцяють надати згодом.

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакує Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом опинилися столиця: є поранені та руйнування.

До слова, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області.

