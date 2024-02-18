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На Київщині лікарі врятували хлопчика, який проковтнув кулю

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Київщині лікарі врятували хлопчика, який проковтнув кулю
Навіщо школяр експериментував із кулею, пояснити він так і не зміг
фото: Київська обласна дитяча лікарня/Facebook

Нині Богдан відновлюється після операції

У селі Білогородка Бучанського району на Київщині хлопчик проковтнув кулю. Налякані батьки якнайшвидше повезли школяра до лікарні. Про цей повідомили у Київській обласній дитячій лікарні.

Медики провели рентгенографію та визначили розташування предмета, щоб уникнути ускладнень під час операції.

На Київщині лікарі врятували хлопчика, який проковтнув кулю фото 1

Втручанню нічого не заважало, тож команда лікарів успішно вилучила предмет з тіла дитини.

На Київщині лікарі врятували хлопчика, який проковтнув кулю фото 2

Навіщо школяр експериментував із кулею, пояснити він так і не зміг.

Нині Богдан відновлюється після операції.

На Київщині лікарі врятували хлопчика, який проковтнув кулю фото 3

Лікарі наголошують: батькам слід уважно ставитися до бойових дій та їхніх наслідків, і обов’язково проводити бесіди з дітьми про небезпеку від знахідок. Це допоможе запобігати подібним випадкам, адже, найімовірніше, що хлопчик знайшов набій вздовж ріки Ірпінь, де навесні 2022-го точилися запеклі бої.

Раніше українські воїни за допомогою дрона врятували пораненого прикордонника.

 

Теги: Ірпінь батьки Київщина лікарня

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