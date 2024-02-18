На Київщині лікарі врятували хлопчика, який проковтнув кулю
Нині Богдан відновлюється після операції
У селі Білогородка Бучанського району на Київщині хлопчик проковтнув кулю. Налякані батьки якнайшвидше повезли школяра до лікарні. Про цей повідомили у Київській обласній дитячій лікарні.
Медики провели рентгенографію та визначили розташування предмета, щоб уникнути ускладнень під час операції.
Втручанню нічого не заважало, тож команда лікарів успішно вилучила предмет з тіла дитини.
Навіщо школяр експериментував із кулею, пояснити він так і не зміг.
Нині Богдан відновлюється після операції.
Лікарі наголошують: батькам слід уважно ставитися до бойових дій та їхніх наслідків, і обов’язково проводити бесіди з дітьми про небезпеку від знахідок. Це допоможе запобігати подібним випадкам, адже, найімовірніше, що хлопчик знайшов набій вздовж ріки Ірпінь, де навесні 2022-го точилися запеклі бої.
Раніше українські воїни за допомогою дрона врятували пораненого прикордонника.
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