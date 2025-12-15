На Київщині лісник знайшов бойову частину російського дрона (фото)

Фахівці встановили, що знайдені предмети – це бойова частина та залишки ворожого безпілотного літального апарата «Герань-2»

У Бучанському районі Київської області лісник виявив уламки ворожого БпЛА з нездетонованою бойовою частиною. Сапери вилучили небезпечну знахідку для подальшого знищення на спеціальному полігоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

За словами рятувальників, до них надійшло повідомлення віл лісника, який у Бучанському районі помітив підозрілі предмети.

Для попередньої розвідки було задіяно наземний роботизований комплекс фото: Головний мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України/Facebook

«На місце події прибули сапери Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Спершу для розвідки вони задіяли наземний роботизований комплекс, керований кваліфікованим оператором. Фахівці встановили, що знайдені предмети – це бойова частина та залишки ворожого безпілотного літального апарата «Герань-2», – повідомили у ДСНС,

Фахівці встановили, що знайдені предмети – це бойова частина та залишки ворожого безпілотного літального апарата «Герань-2» фото: Головний мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України/Facebook

Вибухонебезпечний предмет піротехніки транспортували для подальшого знищення у безпечному місці.

Рятувальники закликали громадян бути уважними та обережними, а в разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номером «101».

Нагадаємо, 19 вересня, у Шевченківському районі Києва було виявлено нерозірваний ворожий дрон. Інформація про виявлення ворожого безпілотника надійшла після нічної атаки, під час якої російські окупанти атакували ударними безпілотниками Київ.