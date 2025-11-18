Відновлення ключової артерії: як проходить ремонт зруйнованого мосту через Тетерів
Міст через Тетерів був серйозно пошкоджений під час бойових дій у 2022 році
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області проводить масштабні роботи на мостовому переході через річку Тетерів, що розташований на дорозі державного значення Т-10-05 Іванків – М-07. Це одна з ключових транспортних артерій Київської області, яка зазнала серйозних пошкоджень під час бойових дій у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу відновлення.
Зазначається, що капітальний ремонт триває у межах пілотного проєкту для регіону, що реалізується за фінансової підтримки UK Export Finance. Мета – якнайшвидше відновити безпечний рух і повернути повноцінну функціональність важливого інфраструктурного об’єкта.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила, що вже виконано такі роботи:
- демонтаж зруйнованих і пошкоджених елементів мосту;
- влаштування буронабивних паль під нові берегові опори;
- підсилення ригелів дев’яти опор арматурно-бетонним каркасом;
- залили бетонну основу під опорні елементи мосту.
За словами Служби, на об’єкті тривають наступні роботи: фахівці монтують опалубку шафової стінки та відкрилків першої опори, проводять піскоструменеве очищення металевих конструкцій від третьої до дев’ятої опори, а також ґрунтують і фарбують металеві елементи, щоб забезпечити їхню довговічність.
Нагадаємо, Хотянівський міст, розташований на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, що був зруйнований ще в лютому 2022 року під час боїв за Київщину, вже відбудовано і по ньому 31 жовтня ввечері пішли перші автівки.
