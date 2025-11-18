Відновлення ключової артерії: як проходить ремонт зруйнованого мосту через Тетерів

Міст через Тетерів був серйозно пошкоджений під час бойових дій у 2022 році

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області проводить масштабні роботи на мостовому переході через річку Тетерів, що розташований на дорозі державного значення Т-10-05 Іванків – М-07. Це одна з ключових транспортних артерій Київської області, яка зазнала серйозних пошкоджень під час бойових дій у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу відновлення.

Капітальний ремонт мосту через Тетерів фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області/Facebook

Зазначається, що капітальний ремонт триває у межах пілотного проєкту для регіону, що реалізується за фінансової підтримки UK Export Finance. Мета – якнайшвидше відновити безпечний рух і повернути повноцінну функціональність важливого інфраструктурного об’єкта.

Мостовий перехід через річку Тетерів розташований на дорозі державного значення Т-10-05 Іванків – М-07 фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області/Facebook

Роботи з відновлення мосту тривають щодня фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області

Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила, що вже виконано такі роботи:

демонтаж зруйнованих і пошкоджених елементів мосту;

влаштування буронабивних паль під нові берегові опори;

підсилення ригелів дев’яти опор арматурно-бетонним каркасом;

залили бетонну основу під опорні елементи мосту.

За словами Служби, на об’єкті тривають наступні роботи: фахівці монтують опалубку шафової стінки та відкрилків першої опори, проводять піскоструменеве очищення металевих конструкцій від третьої до дев’ятої опори, а також ґрунтують і фарбують металеві елементи, щоб забезпечити їхню довговічність.

Нагадаємо, Хотянівський міст, розташований на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, що був зруйнований ще в лютому 2022 року під час боїв за Київщину, вже відбудовано і по ньому 31 жовтня ввечері пішли перші автівки.