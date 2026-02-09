На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину

Вбивство унікального оленя сталося на території приватного угіддя в селі Макарівка

У Вишгородському районі Київської області правоохоронці розслідують факт незаконного полювання, жертвою якого став унікальний олень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини та власника екопарку «На рогах».

Вбивство оленя-рекордсмена

Трагедія сталася на території приватного угіддя в селі Макарівка. Власник оленячої ферми Сергій Боярчуков повідомив, що від пострілу браконьєра загинув знаменитий олень Руні. Тварина була офіційним рекордсменом України: за міжнародною системою CIC Руні мав найбільші роги в країні.

За словами власника, невдовзі олень мав скинути роги, які могли принести Україні Гран-прі на міжнародних змаганнях як унікальний трофей. Народний депутат Ігор Марчук, коментуючи подію, назвав це роботою «зоокілера», припускаючи, що вбивство було вчинене на замовлення. Оленя застрелили влучним пострілом у шию.

Реакція поліції на вбивство оленя Руні

Після виклику на місце події прибула група реагування та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції. Під час огляду тіла тварини правоохоронці підтвердили наявність вогнепального поранення.

Наразі працівники дізнання відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання). Санкція статті передбачає штраф, обмеження волі на строк до трьох років або конфіскацію знарядь полювання та здобичі.

На інцидент вже відреагувала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона наголосила, що Руні був офіційно визнаний найбільшим оленем в Україні за розмірами рогів відповідно до міжнародної системи оцінки CIC. За її словами, тварина мала престижний титул «Золоті роги», а після планового скидання рогів цей унікальний трофей мав представляти Україну на міжнародних змаганнях, де гарантовано отримав би Гран-Прі. Вєтрова підкреслила, що це був би перший випадок в історії країни, коли наш олень став би світовим чемпіоном, проте браконьєрський постріл знищив цю можливість разом із рідкісною генетикою тварини.

Керівниця Реєстру рекордів назвала вбивство не лише актом браконьєрства задля наживи, а й цілеспрямованим репутаційним та фінансовим ударом по людях, які вкладають власні сили у відродження генофонду оленів в Україні, зокрема по власнику ферми Сергію Боярчукову. Вона зазначила, що такий статусний трофей неможливо непомітно продати в жодній країні світу, тому розплата для вбивці є неминучою. Водночас Лана Вєтрова звернулася до Верховної Ради та Міністерства захисту довкілля з вимогою негайно посилити відповідальність за браконьєрство, запровадивши реальну криміналізацію таких злочинів із тотальною конфіскацією майна, оскільки нинішні штрафи фактично є лише «прейскурантом для вбивць».

Красень Руні в еко-парку «На рогах» фото: Ігор Марчук/Facebook

Нагадаємо, на Львівщині двоє браконьєрів випадково відкрили вогонь по автомобілю лісничого та єгеря, переплутавши його з дикою твариною. Стрілець, використовуючи рушницю з тепловізійним прицілом, помітив тепловий сигнал на відстані 100-150 метрів і вирішив, що це звір. Один із чоловіків вистрілив, потрапивши в авто марки Suzuki Jimny, в якому перебували лісничий та єгер.

Раніше повідомлялося, що екологічна прокуратура Львівщини розпочала розслідування у справі незаконного полювання на зубрів, які занесені до Червоної книги України. У Зубрицькому лісництві невідомі вбили двох тварин, забравши м'ясо, а залишки однієї туші намагалися спалити.