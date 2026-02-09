Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину
Знаменитий Руні, який офіційно визнаний найбільшим оленем в Україні за розмірами рогів
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Вбивство унікального оленя сталося на території приватного угіддя в селі Макарівка

У Вишгородському районі Київської області правоохоронці розслідують факт незаконного полювання, жертвою якого став унікальний олень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини та власника екопарку «На рогах».

Вбивство оленя-рекордсмена

Трагедія сталася на території приватного угіддя в селі Макарівка. Власник оленячої ферми Сергій Боярчуков повідомив, що від пострілу браконьєра загинув знаменитий олень Руні. Тварина була офіційним рекордсменом України: за міжнародною системою CIC Руні мав найбільші роги в країні.

За словами власника, невдовзі олень мав скинути роги, які могли принести Україні Гран-прі на міжнародних змаганнях як унікальний трофей. Народний депутат Ігор Марчук, коментуючи подію, назвав це роботою «зоокілера», припускаючи, що вбивство було вчинене на замовлення. Оленя застрелили влучним пострілом у шию.

Реакція поліції на вбивство оленя Руні

Після виклику на місце події прибула група реагування та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції. Під час огляду тіла тварини правоохоронці підтвердили наявність вогнепального поранення.

Наразі працівники дізнання відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання). Санкція статті передбачає штраф, обмеження волі на строк до трьох років або конфіскацію знарядь полювання та здобичі.

На інцидент вже відреагувала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона наголосила, що Руні був офіційно визнаний найбільшим оленем в Україні за розмірами рогів відповідно до міжнародної системи оцінки CIC. За її словами, тварина мала престижний титул «Золоті роги», а після планового скидання рогів цей унікальний трофей мав представляти Україну на міжнародних змаганнях, де гарантовано отримав би Гран-Прі. Вєтрова підкреслила, що це був би перший випадок в історії країни, коли наш олень став би світовим чемпіоном, проте браконьєрський постріл знищив цю можливість разом із рідкісною генетикою тварини.

Керівниця Реєстру рекордів назвала вбивство не лише актом браконьєрства задля наживи, а й цілеспрямованим репутаційним та фінансовим ударом по людях, які вкладають власні сили у відродження генофонду оленів в Україні, зокрема по власнику ферми Сергію Боярчукову. Вона зазначила, що такий статусний трофей неможливо непомітно продати в жодній країні світу, тому розплата для вбивці є неминучою. Водночас Лана Вєтрова звернулася до Верховної Ради та Міністерства захисту довкілля з вимогою негайно посилити відповідальність за браконьєрство, запровадивши реальну криміналізацію таких злочинів із тотальною конфіскацією майна, оскільки нинішні штрафи фактично є лише «прейскурантом для вбивць».

Красень Руні в еко-парку «На рогах»
Красень Руні в еко-парку «На рогах»
фото: Ігор Марчук/Facebook

Нагадаємо, на Львівщині двоє браконьєрів випадково відкрили вогонь по автомобілю лісничого та єгеря, переплутавши його з дикою твариною. Стрілець, використовуючи рушницю з тепловізійним прицілом, помітив тепловий сигнал на відстані 100-150 метрів і вирішив, що це звір. Один із чоловіків вистрілив, потрапивши в авто марки Suzuki Jimny, в якому перебували лісничий та єгер.

Раніше повідомлялося, що екологічна прокуратура Львівщини розпочала розслідування у справі незаконного полювання на зубрів, які занесені до Червоної книги України. У Зубрицькому лісництві невідомі вбили двох тварин, забравши м'ясо, а залишки однієї туші намагалися спалити. 

Теги: вбивство Київщина тварини поліція браконьєр обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
9 сiчня, 21:33
Депутат Віталій Сторожук опублікував допис у мережі, де прокоментував усі звинувачення та чутки щодо нього
Вбивство поліцейських на Черкащині: депутат відреагував на чутки про конфлікт із загиблим ветераном
2 лютого, 14:30
На момент прибуття вогнеборців пожежа палала на площі 300 кв. м
Пожежа під Києвом: загинула жінка, її чоловік та троє дітей у лікарні
15 сiчня, 12:08
Школярку знайшли в метро: вона блукала разом із подружкою на одній зі станцій столичної підземки
У Києві 9-річні подружки зібрали валізи та вирушили в «подорож», їх розшукала поліція
17 сiчня, 19:58
Жінку вже не випустили з відділку, затримавши за образу людини
Із Польщі депортують українку через сварку з російською перекладачкою
18 сiчня, 20:29
Gj;t;f cnfkfcz e приватному будинку в селі Ташань
У пожежі на Бориспільщині загинув чоловік
21 сiчня, 08:32
За скоєне банківській працівниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією
1,7 млн грн для «коханого» з інтернету: подробиці афери банківської працівниці в Ірпені
21 сiчня, 13:36
За даними Асоціації оленярів Фінляндії, у 2025 році вовки вбили рекордну кількість – щонайменше 2124 оленів
Фінські фермери втрачають оленів через… війну в Україні
24 сiчня, 21:26
Світлану поховали на центральному кладовищі в Білогородці
У Білогородці відбулося прощання зі Світланою Черновол, мамою врятованої воєнкором дівчинки
30 сiчня, 18:18

Новини

Убивство підлітка на фунікулері. Суд почав розгляд апеляції на вирок Косову
Убивство підлітка на фунікулері. Суд почав розгляд апеляції на вирок Косову
На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину
На Київщині вбито оленя-рекордсмена Руні: що відомо про унікальну тварину
У Бучанському районі троє людей загинули від отруєння чадним газом
У Бучанському районі троє людей загинули від отруєння чадним газом
На Троєщині легковик перекинув мікроавтобус: момент ДТП потрапив на відео
На Троєщині легковик перекинув мікроавтобус: момент ДТП потрапив на відео
У Білій Церкві чоловік ледь не вбив 18-річного сина співмешканки: деталі справи
У Білій Церкві чоловік ледь не вбив 18-річного сина співмешканки: деталі справи
Викрадення грошей зниклого військового: підозру отримала жінка, яка видавала себе за його дружину
Викрадення грошей зниклого військового: підозру отримала жінка, яка видавала себе за його дружину

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua