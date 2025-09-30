Головна Київ Новини
Через нічну атаку дронів у Броварському районі пошкоджено будинок, постраждала жінка (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Через нічну атаку дронів у Броварському районі пошкоджено будинок, постраждала жінка (фото)
На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини
фото: поліція Київської області/Facebook

За фактами воєнних злочинів слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України

У ніч на 30 вересня ворог знову атакував столичний регіон. Станом на 8:30 у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Також сталося загоряння господарчої будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

У поліції повідомили, що пожежу вже ліквідовано, однак внаслідок ворожої атаки постраждала 75-річна жінка, медики надали їй допомогу без госпіталізації.

фото: поліція Київської області/Facebook
фото: поліція Київської області/Facebook
фото: поліція Київської області/Facebook

На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини. За фактами воєнних злочинів слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення. Теперішні «шахеди» значно відрізняються від тих, які були у 2023 році. Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зараз країна-агресорка використовує 16-канальні системи, що у поєднанні з тактикою масованих ударів дає значно більший ефект. З цієї причини безпілотники стали небезпечнішими і їх складніше збивати.

Теги: війна обстріл Київщина

