Через нічну атаку дронів у Броварському районі пошкоджено будинок, постраждала жінка (фото)

За фактами воєнних злочинів слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України

У ніч на 30 вересня ворог знову атакував столичний регіон. Станом на 8:30 у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Також сталося загоряння господарчої будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

У поліції повідомили, що пожежу вже ліквідовано, однак внаслідок ворожої атаки постраждала 75-річна жінка, медики надали їй допомогу без госпіталізації.

Поліція Київщини фіксує наслідки ворожої атаки на столичний регіон фото: поліція Київської області/Facebook

Автівка, пошкоджена внаслідок нічного обстрілу фото: поліція Київської області/Facebook

Поліція Київщини фіксує наслідки ворожої атаки на столичний регіон фото: поліція Київської області/Facebook

На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини. За фактами воєнних злочинів слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

