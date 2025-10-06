На Кіровоградщині у квартирі виявлено студентку з ножовими пораненнями

Поліція розпочала перевірку та визначала правову кваліфікацію події

У Світловодську Кіровоградської області 6 жовтня в орендованій квартирі було виявлено тіло 17-річної дівчини з ножовими пораненнями. Про це «Суспільному» розповіла речниця поліції області Тетяна Рябошапка, пише «Главком».

Загибла була студенткою місцевого навчального закладу та проживала сама.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, кінологи та криміналістична лабораторія. Тіло дівчини направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Поліція розпочала перевірку та визначала правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, у місті Шаргород на Вінниччині вчитель англійської мови зарізав двох своїх колишніх учнів. Підозрюваного затримали під час спроби втечі у напрямку україно-молдавського кордону.