У Бучі хворий на туберкульоз, ВІЛ та гепатит чоловік підозрюється у зґвалтуванні дитини

Попередньо поліцейські встановили, що батько дитини разом із підозрюваним вживав спиртні напої в одному з нежитлових будинків міста Ірпінь
фото з відкритих джерел

За даними слідства, підозрюваний хворий на туберкульоз, ВІЛ-інфекції, гепатит

Бучанська окружна прокуратура повідомила про підозру 39-річному чоловіку. Його звинувачують у зґвалтуванні 11-річної дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужби обласної прокуратури та Головного управління Нацполіції у Київській області.

За даними слідства, підозрюваний хворий на туберкульоз, ВІЛ та гепатит. У серпні цього року він перебував у місці свого тимчасового мешкання – в одному з нежитлових будинків Ірпеня.

Фігурант із знайомим вживав спиртні напої. Коли чоловік заснув, підозрюваний скористався безпорадним станом дитини і зґвалтував її. Про протиправні дії поліцію повідомила мати дитини.

За ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України чоловіку загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Нагадаємо, 57-річний житель Жмеринського району підозрюється у неодноразовому зґвалтуванні своєї малолітньої онуки. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України – зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно. Підозрюваний користався тим, що дитина довіряла рідній людині. Коли вона приходила до нього додому, чоловік чинив протиправні дії стосовно своєї онуки.

До слова, в Україні зафіксовано 1119 звернень щодо сексуального насильства внаслідок російської агресії, з яких 750 від чоловіків. Ці цифри в декілька разів перевищують дані моніторингової місії ООН і Офісу Генпрокурора, що свідчить про те, що такий вид злочинів нерідко приховується, у тому числі самими постраждалими.

Теги: Київщина Буча зґвалтування дитина

У Бучі хворий на туберкульоз, ВІЛ та гепатит чоловік підозрюється у зґвалтуванні дитини
