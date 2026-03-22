У Броварах внаслідок атаки РФ пошкоджені підприємства і будинки

Іванна Гончар
Наслідки атаки на Бровари у ніч на 22 березня
фото: соціальні мережі

Обійшлося без постраждалих

У ніч на 22 березня російські дрони атакували Київську область. Наслідки обстрілу зафіксували у Броварській громаді. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, пише «Главком».

Через російський обстріл пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа, яку рятувальникам уже вдалося локалізувати.

«Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку», – зазначив Микола Калашник.

Він додав, що обійшлося без постраждалих.

«На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація та ліквідація наслідків атаки», – повідомив він.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російські окупанти завдали удару по місту Бровари у Київській області. Через ворожий обстріл загинули містяни, ще щонайменше 10 людей отримали поранення.

