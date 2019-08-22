На Київщині невідомі прив’язали чоловіку на гараж гранату (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Граната була прив'язана до дверей гаража Фото: Патрульна поліція Київської області

На місце небезпечної знахідки викликали вибухотехніків

Сьогодні, 22 серпня, близько 8-ї години білоцерківським патрульним надійшов виклик на вулицю Академіка Кримського. 41-річний чоловік повідомив, що на дверцятах гаражу висить предмет, схожий на гранату.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області.

Інспектори на місці події виявили прив’язаний на мотузці предмет, схожий на бойову гранату РГО.

Патрульні негайно викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу відділу поліції.

Поки з небезпечною знахідкою працювали спеціалісти, патрульні охороняли місце події.

Нагадаємо, 23 липня затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату на центральній площі Фастова. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець із ознаками алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили у нього гранату. Крім того, під час обшуку оселі затриманого правоохоронці виявили і вилучили в нього наркотичні речовини.

А на початку серпня жителька міста Бровари на вулиці біля паркану свого будинку виявила гранату.