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    На Оболоні загорілася квартира, коли господарів не було вдома

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    Рятувальники за пів годин ліквідували пожежу у квартирі - На Оболоні загорілася квартира, коли господарів не було вдома
    Рятувальники за пів годин ліквідували пожежу у квартирі

    Одну мешканку багатоповерхівки госпіталізовано до лікарні

    У понеділок, 4 листопада, сталася пожежа у житловому будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 49-Б в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:51.

    До місця виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    Прибувши, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Під час події господарів в приміщені не було, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 13:19 бійці локалізували пожежу, а о 13:25 – ліквідували.

    Під час гасінні пожежі по сходовій клітині було виведено на безпечну відстань 4 людини. Ще одна мешканка будинку самостійно звернулася до працівників медичної служби зі скаргою на погане самопочуття. Її було госпіталізовано до міської лікарні з підозрою на отруєння чадним газом.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується.

    Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталося 140 пожеж. На пожежах травмована одна особа та врятовано четверо людей.

    4 листопада сталася пожежа у будинку на вул. Шолом-Алейхема, 9. У під`їзді 9-поверхового житлового будинку зайнялося сміття на площі 4 кв. м, яке знаходилось між 6 та 7 поверхом в загальному коридорі.


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