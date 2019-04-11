  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині під час пожежі у власній квартирі загинув чоловік

    • Розсилка
    Пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі - На Київщині під час пожежі у власній квартирі загинув чоловік
    Пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі
    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка виявили рятувальники

    У середу, 10 квітня, сталася пожежа у дев’ятиповерховому будинку у м. Васильків. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 17:09.

    На місце події виїхали рятувальники 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків та 49-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калинівка, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальників на місце було встановлено, що горить однокімнатна квартира на 6-му поверсі дев’ятиповерхового будинку.

    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло власника 1963 року народження.

    Пожежу було локалізовано о 17:28 та повністю ліквідовано о 17:40.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині під час пожежі у власній квартирі загинув чоловік
    На Київщині під час пожежі у власній квартирі загинув чоловік

    До гасіння пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, у вівторок, 9 квітня, в Києві за адресою вулиця Макіївська, 8 в житловому будинку сталася пожежа. Полум'я охопило балкон на 8 поверсі.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Київщина рятувальники чоловік квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ