На Київщині під час пожежі у власній квартирі загинув чоловік



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Пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі Фото: ДСНС

Тіло чоловіка виявили рятувальники

У середу, 10 квітня, сталася пожежа у дев’ятиповерховому будинку у м. Васильків. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 17:09.

На місце події виїхали рятувальники 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків та 49-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калинівка, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальників на місце було встановлено, що горить однокімнатна квартира на 6-му поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло власника 1963 року народження.

Пожежу було локалізовано о 17:28 та повністю ліквідовано о 17:40.

До гасіння пожежі було задіяно 3 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у вівторок, 9 квітня, в Києві за адресою вулиця Макіївська, 8 в житловому будинку сталася пожежа. Полум'я охопило балкон на 8 поверсі.