У Києві роздавали газету із Зеленським, який сидить у казані на вогні



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В поліції опублікували малюнок з газети, яку роздавав пенсіонер, де зображений президент Володимир Зеленський у казані в пеклі

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Спаська чоловік роздає газети з образами на адресу кандидатів у народні депутати

У Києві поліцейські викрили пенсіонера у розповсюдженні газет із політичною антирекламою.

Про це 17 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Спаська чоловік роздає газети з образами на адресу кандидатів у народні депутати.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці поспілкувалися із чоловіком, на якого вказали свідки.

«Правопорушником виявився мешканець столиці, 1952 року народження. Він добровільно видав співробітникам поліції друковані матеріали після того, як йому роз’яснили норми ч. 10 ст. 74 (Обмеження щодо ведення передвиборної агітації) Закону України «Про вибори народних депутатів України», - заявили в поліції.

Повідомляється, що поліцейські склали на киянина адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловіку загрожує накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В поліції опублікували малюнок з газети, яку роздавав пенсіонер, де зображений президент Володимир Зеленський у казані в пеклі, який виголошує добре відому після скандалу в Борисполі фразу «Баканов? Я нащот етого чорта».

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Причиною цього стала його судимість за «розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень».

«Вийдіть звідси. Выйди отсюда, розбійник ти. Погано чуєш мене?» - звернувся Зеленський до Годунка під аплодисменти присутніх в залі.

Виходячи з зали секретар міськради нагадав, що Зеленський казав, що тепер всі «президенти». На це Зеленський відповів: «Ти - точно не президент. У президента немає криміналу. Іди гуляй, господи».

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. Потім він кардинально змінив свою позицію.

Раніше повідомлялося, що у соцмережах з’явились фото від мешканців Шевченківського району Києва, на яких плакати одного з кандидатів від партії «Слуга народу», Людмили Буймістер, заклеєні листівками зі словами «Засремо місто разом».