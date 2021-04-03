На Київщині поліціянт врятував хлопчика, який провалився під лід

Дитина шубовснула у воду під крихкий лід ставка за 25 метрів від берега

Патрульний перебував не на службі – приїхав саме того дня по довідку до сільської ради

На Київщині патрульний поліціянт врятував хлопчика, який провалився під лід. Пригода трапилася 24 березня у в селі Мироцькому. Дитина шубовснула у воду під крихкий лід ставка за 25 метрів від берега просто на очах у Вадима Шаяхметова та сільського голови. Про це ідеться у повідомленні пресслужби Патрульної поліції Києва.

Доки очільник села побіг терміново шукати човен, Вадим об'їхав водойму та кинувся із небайдужим чоловіком рятувати дитину. Вони обмоталися тросом та почали ламати кригу, щоб пливти у напрямку дитини. Врешті Вадиму вдалося наблизитися до хлопчика настільки, щоб кинуту мотузку. Дитина з останніх сил вхопилася за неї.

Проте на шляху до берега другий рятівник теж почав втрачати сили, тож Вадиму довелося тягти обох. Опинившись на березі, патрульний поніс хлопчика на руках до дороги. Там на них вже чекав сільський голова, який всіх трьох посадив в авто грітися та повіз дитину до лікарні.

З’ясувалося, що врятований хлопчик є сусідом патрульного, і нині з ним усе гаразд.

Зазначається також, що патрульний у час інциденту перебував не на службі – приїхав саме того дня по довідку до сільської ради. Про врятованого хлопчика стало відомо лише тепер через скромність Вадима Шаяхметова, який нікому не розказував про пригоду.

Попри численні попередження рятувальників про небезпечний лід, кияни часто виходять на кригу. Найбільше надзвичайних ситуацій трапляється з дітьми. Так, 22 березня двоє хлопців та дівчинка провалилися під кригу на озері в парку Партизанської слави. Дітям пощастило — їх вчасно врятували столичні патрульні спільно з небайдужим киянином.

А днем раніше, 21 березня, волонтер і завзятий рибалка Річард Горда разом із другом Сергієм Булавським врятував на річці Десенка 11-річного хлопчика, якого віднесло на крижині далеко від берега. Відео порятунку дитини за допомогою спінінга, чоловіки опублікували у соцмережах. Малий дрейфував на крижині в затоці Десенка напроти ТРЦ SkyMall. Хлопчина не вмів плавати, та й не допомогло б йому це в крижаній воді, якби чоловіки не вирішили затриматися на риболовлі ще на пів години.

Крім того, стало відомо, що двоє молодих людей, які пливли на крижині Русанівським каналом у Києві, намагалися втекти від рятувальників, що приїхали на допомогу.

Також на початку березня співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося знімати людей з крижини на Київському водосховищі.

Перед цим рятувальниками вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.