Трагедія на воді під Києвом: у Бучанському районі потонув 22-річний хлопець

Тіло хлопця знаходилося у воді за 10 метрів від берега
фото: ДСНС Київщини

У Бучанському районі на озері було виявлено тіло хлопця без ознак життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

«До Служби порятунку Бучанського району надійшло повідомлення про трагічний випадок у с. Здвижівка», – йдеться у повідомленні.

Для надання допомоги правоохоронцям негайно виїхав черговий караул 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Клавдієво-Тарасове.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що тіло знаходиться у воді за 10 метрів від берега.

За допомогою човна та мотузки тіло загиблого доправили на берег. Ним виявився чоловік 2004 року народження.

Обставини події встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, на початку травня у Дарницькому районі столиці рятувальники підняли з води тіло чоловіка. Повідомлення про ймовірне утоплення поблизу Дніпровської набережної надійшло до рятувальників увечері 5 травня. Під час проведення водолазно-пошукових робіт тіло загиблого було виявлено на глибині чотирьох метрів, на відстані близько 50 метрів від берега. 

Також у квітні в Білоцерківському районі Київської області сталася надзвичайна подія на воді, що призвела до смерті 21-річної дівчини. Рятувальники за допомогою спецзасобів вилучили тіло загиблої з водойми та передали його правоохоронцям для встановлення обставин трагедії. 

