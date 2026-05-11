Трагедія на воді під Києвом: у Бучанському районі потонув 22-річний хлопець
Обставини події встановлюють правоохоронні органи
У Бучанському районі на озері було виявлено тіло хлопця без ознак життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.
«До Служби порятунку Бучанського району надійшло повідомлення про трагічний випадок у с. Здвижівка», – йдеться у повідомленні.
Для надання допомоги правоохоронцям негайно виїхав черговий караул 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Клавдієво-Тарасове.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що тіло знаходиться у воді за 10 метрів від берега.
За допомогою човна та мотузки тіло загиблого доправили на берег. Ним виявився чоловік 2004 року народження.
Нагадаємо, на початку травня у Дарницькому районі столиці рятувальники підняли з води тіло чоловіка. Повідомлення про ймовірне утоплення поблизу Дніпровської набережної надійшло до рятувальників увечері 5 травня. Під час проведення водолазно-пошукових робіт тіло загиблого було виявлено на глибині чотирьох метрів, на відстані близько 50 метрів від берега.
Також у квітні в Білоцерківському районі Київської області сталася надзвичайна подія на воді, що призвела до смерті 21-річної дівчини. Рятувальники за допомогою спецзасобів вилучили тіло загиблої з водойми та передали його правоохоронцям для встановлення обставин трагедії.
