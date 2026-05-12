Поліція Київщини отримала нового керівника: перша заява очільника

Рубель зазначив, що останні роки стали важливим професійним періодом у його житті

З 2022 року Рубель обіймав посаду начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

Сьогодні, 12 травня, голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Рубеля. Про це повідомила пресслужба відомства, інформує «Главком».

Під час представлення Іван Вигівський подякував Анатолію Щадило за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану.

«Київщина – один із найвідповідальніших регіонів держави, який щодня стикається з безпековими викликами воєнного часу. Наше головне завдання - забезпечення безпеки людей, оперативне реагування на злочини та події, документування воєнних злочинів рф, протидія диверсійним проявам і максимальна підтримка громадян. Поліція має працювати професійно, відкрито та результативно», – зазначив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Очільник Нацполіції також звернув увагу керівників служб і підрозділів на необхідність посилення превентивної роботи, підтримання публічної безпеки та правопорядку, а також ефективної взаємодії з громадами.

Новопризначений керівник поліції Київської області Андрій Рубель подякував керівництву Міністерства внутрішніх справ та Національній поліції за довіру.

«Сьогодні для мене починається новий етап – робота на посаді начальника Головного управління Національної поліції в Київській області»,– написав полковник поліції у мережі.

Рубель зазначив, що останні роки стали важливим професійним періодом у його житті, це був час непростих рішень, нових викликів і щоденної роботи в невідомих досі умовах повномасштабної війни.

«Київщина – великий, складний і стратегічно важливий регіон. І я добре розумію рівень відповідальності цієї роботи. Так, попереду у нас багато завдань, але головне має залишатися незмінним: люди повинні відчувати безпеку і довіру до поліції. Працюємо далі», – наголосив полковник поліції.

Що відомо про Андрія Рубеля

У 2005 – 2020 роказ Рубель працював у поліції Києва та області та в ГУБОЗ МВС України, Департаменті карного розшуку, внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань НПУ, керував поліцією Закарпаття.

У 2020 – 2021 роках був начальником Головного управління Національної поліції в Харківській області. У серпні 2021 року він повідомив про свою відставку з посади начальника поліції Харківщини.

12 жовтня 2022 року тодішній голова Нацполіції України Ігор Клименко представив особовому складу Рубеля як нового керівника Департаменту стратегічних розслідувань. З 2022 по теперішній час обіймав посаду начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. 29 квітня 2026 року у Національній поліції України повідомили, що Рубеля усунули від виконання обов’язків очільника Департаменту стратегічних розслідувань.

Нагадаємо, до Рубеля поліцію Київщини із 11 вересня 2023 року очолював генерал поліції третього рангу Анатолій Щадило. Щадило був начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. До цього керував управлінням Нацполу Хмельниччини.



