57 тис. грн за «юридичну допомогу». У Києві дружина мобілізованого стала жертвою шахрая

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
57 тис. грн за «юридичну допомогу». У Києві дружина мобілізованого стала жертвою шахрая
Фігуранту справи загрожує до трьох років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Зловмисник запевнив жінку, що може оскаржити мобілізацію, однак для цього потрібно укласти договір і передати кошти

Правоохоронці викрили зловмисника, який під виглядом надання юридичних послуг ошукав киянку на 57 тис грн, обіцяючи «вирішення питання» з мобілізацією її чоловіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці встановили, що раніше судимий за шахрайство 22-річний мешканець Київщини зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю – юридичну компанію та орендував у Києві приміщення, яке облаштував під офіс. Надалі він розмістив у Інтернеті оголошення про надання послуг із оскарження рішень державних органів щодо мобілізації військовозобов’язаних.

До фігуранта звернулася киянка, яка шукала юридичну допомогу для свого чоловіка, мобілізованого до лав ЗСУ. Під час спілкування зловмисник запевнив жінку, що може оскаржити мобілізацію, однак для цього потрібно укласти договір і передати кошти.

За даними слідства, жінка погодилася та прибула до офісу, де підписала договір про надання юридичних послуг. Після цього вона та її знайома перерахували на рахунок фігуранта 16 тис грн. Згодом під час особистих зустрічей клієнтка ще кілька разів передавала ділку готівку, отримуючи натомість акти нібито виконаних робіт. Насправді жодної реальної юридичної допомоги чоловік не надавав. Подані ним до суду документи були оформлені з порушеннями, зокрема без сплати судового збору, що унеможливлювало їх розгляд.

«Зловмисник продовжував вводити жінку в оману, вигадуючи нові підстави для отримання грошей. Зокрема, він повідомив про нібито наявність виконавчого провадження за порушення мобілізаційного законодавства та необхідність термінової сплати штрафу. Для переконливості він надіслав потерпілій фіктивний документ. Загалом киянка передала чоловіку 57 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці викрили мешканця міста, який видавав себе за генерал-майора та вимагав гроші за «вирішення питань» із проходженням військової служби. Зловмисник намагався «спіймати на гачок» військовослужбовця, запропонувавши широкий спектр своїх «послуг». Він обіцяв «вирішити» питання з проходженням військово-лікарської комісії та швидко зняти чоловіка з військового обліку, оформивши непридатність. Після чого, мав посприяти в його безперешкодному виїзді за кордон. А щоб «клієнти» могли вільно переміщатися вулицями міста, видавав фейкові посвідчення члена громадської організації. За такий сервіс просив $15 тис.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у причетності до схеми ухилення від мобілізації. 

