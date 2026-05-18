Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України
фото: Національна поліція України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Згідно з домовленістю, кошти мали передаватися частинами: $2 тис. – авансом, а решта $1,5 тис. – після початку служби у тиловому підрозділі

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який обіцяв за гроші організувати переведення військовослужбовця на службу в тилу. Свої «послуги» він оцінив у $3,5 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  пресслужбу столичної поліції.

Протиправну діяльність 25-річного мешканця Київщини задокументували слідчі Оболонського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Слідство встановило, що підозрюваний вимагав у військовослужбовця неправомірну вигоду за сприяння у його переведенні до підрозділу, дислокованого у столиці. Вартість такої «послуги» він оцінив у $3,5 тис.

«Згідно з домовленістю, кошти мали передаватися частинами: $2 тис. – авансом, а решта $1,5 тис. – після початку служби у тиловому підрозділі», – йдеться у повідомленні.

Кошти, вилучені під час обшуку
Кошти, вилучені під час обшуку
фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає суворе покарання – до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині Служба безпеки України і Національна поліція заблокували канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови в обхід пунктів пропуску. Організатори схеми брали з клієнтів по понад $10 тисяч за перетин кордону лісовими стежками. 

На Волині прикордонники викрили підприємця, який за $15 тис. фіктивно працевлаштовував чоловіків у фірму-перевізник для їхнього виїзду за кордон. 40-річний мешканець Ковельського району, який є директором фірми з міжнародних вантажних перевезень, реєстрував клієнтів у системі «Шлях» як «других водіїв» вантажівок, що давало їм право на перетин кордону з Польщею.

Читайте також:

Теги: Київ ухилянти хабар поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Прилуках сталося влучання у районний відділ поліції
Чернігівщина: окупанти завдали удару по відділку поліції
20 квiтня, 12:05
Ігор Кондратюк зявив, що у його команді немає людей, які беруть гроші з учасників шоу
На зйомках «Караоке на Майдані» стався скандал
27 квiтня, 15:40
Поліція Вроцлава відкрила провадження за статтею «замах на вбивство»
Двоє поляків напали з ножем на українця під час продажу авто
28 квiтня, 12:40
На сцені Палацу «Україна» голосом хору імені Григорія Верьовки залунали найвідоміші пісні Юрія Рибчинського
«Золоті хіти» Юрія Рибчинського виконав хор Верьовки, поет плакав. Як це було (фото, відео)
11 травня, 11:38
Внаслідок обстрілу на місці загинув капітан поліції
Нацполіція розповіла деталі розстрілу поліціянтів на Хмельниччині (відео)
15 травня, 19:29
До зруйнованого будинку у Києві йдуть люди, вшановують пам'ять загиблих
Іноземні дипломати відвідали зруйновану російською ракетою багатоповерхівку в Києві (фото)
15 травня, 18:47
Глава МВС розповів, що ворожа ракета зайшла в будинок і там розірвалася
Ракета Х-101 вибухнула всередині будинку: деталі трагедії в Дарницькому районі
15 травня, 12:38
Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці у Києві 14 травня 2026 року
Загинули цілі родини: що відомо про вбитих ракетним ударом РФ у Києві 14 травня
15 травня, 18:01
Внаслідок ворожої атаки загинули керуючий ресторану «Італійська Редакція» Іван Могильний (зліва на фото) та флорист компанії Іван Носко
Під час ракетного удару по Києву загинули двоє працівників сім'ї ресторанів First Line Group
15 травня, 18:53

Новини

Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи
Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи
Шахраї виманили у пенсіонера 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ: деталі схеми
Шахраї виманили у пенсіонера 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ: деталі схеми
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка
Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка
У Києві ліквідовано міжрегіональний канал збуту кокаїну на 8 млн грн
У Києві ліквідовано міжрегіональний канал збуту кокаїну на 8 млн грн

Новини

Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua