Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який обіцяв за гроші організувати переведення військовослужбовця на службу в тилу. Свої «послуги» він оцінив у $3,5 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Протиправну діяльність 25-річного мешканця Київщини задокументували слідчі Оболонського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Слідство встановило, що підозрюваний вимагав у військовослужбовця неправомірну вигоду за сприяння у його переведенні до підрозділу, дислокованого у столиці. Вартість такої «послуги» він оцінив у $3,5 тис.

«Згідно з домовленістю, кошти мали передаватися частинами: $2 тис. – авансом, а решта $1,5 тис. – після початку служби у тиловому підрозділі», – йдеться у повідомленні.

Кошти, вилучені під час обшуку фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає суворе покарання – до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині Служба безпеки України і Національна поліція заблокували канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови в обхід пунктів пропуску. Організатори схеми брали з клієнтів по понад $10 тисяч за перетин кордону лісовими стежками.

На Волині прикордонники викрили підприємця, який за $15 тис. фіктивно працевлаштовував чоловіків у фірму-перевізник для їхнього виїзду за кордон. 40-річний мешканець Ковельського району, який є директором фірми з міжнародних вантажних перевезень, реєстрував клієнтів у системі «Шлях» як «других водіїв» вантажівок, що давало їм право на перетин кордону з Польщею.