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    Напад на посла Росії у Польщі: Кремль висунув вимоги

    Напад на посла Росії у Польщі: Кремль висунув вимоги
    фото: скріншот з відео

    Посольство вимагає «впродовж дня 9 травня» забезпечити йому можливість для покладання вінка

    Після інциденту, який трапився з послом РФ у Польщі, посольство Росії висунуло певні вимоги. Зокрема за дорученням глави МЗС РФ Сергія Лаврова посольство висловило «рішучий протест», йдеться у заяві.

    Росія вимагає у Польщі гарантувати безпеку для того, щоб російський посол міг покласти вінок на варшавському Меморіальному цвинтарі радянських воїнів 9 травня.

    У відомстві назвали «обурливим інцидентом» те, що посла Росії облили штучною кров'ю, коли він хотів покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.

    Посольство вимагає «впродовж дня 9 травня» забезпечити йому можливість для покладання вінка на вказаному цвинтарі «за належних гарантій підтримки громадського порядку та безпеки співробітників російської дипломатичної місії».

    Як повідомлялося, посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва активісти облили червоною фарбою, коли він хотів піти та покласти вінок до могили радянських солдатів у Варшаві.

    Теги: росія окупанти війна посольство Україна Польша окупація #stoprussia
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    Напад на посла Росії у Польщі: Кремль висунув вимоги