Напад на посла Росії у Польщі: Кремль висунув вимоги

Посольство вимагає «впродовж дня 9 травня» забезпечити йому можливість для покладання вінка

Після інциденту, який трапився з послом РФ у Польщі, посольство Росії висунуло певні вимоги. Зокрема за дорученням глави МЗС РФ Сергія Лаврова посольство висловило «рішучий протест», йдеться у заяві.

Росія вимагає у Польщі гарантувати безпеку для того, щоб російський посол міг покласти вінок на варшавському Меморіальному цвинтарі радянських воїнів 9 травня.

У відомстві назвали «обурливим інцидентом» те, що посла Росії облили штучною кров'ю, коли він хотів покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.

Посольство вимагає «впродовж дня 9 травня» забезпечити йому можливість для покладання вінка на вказаному цвинтарі «за належних гарантій підтримки громадського порядку та безпеки співробітників російської дипломатичної місії».

Як повідомлялося, посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва активісти облили червоною фарбою, коли він хотів піти та покласти вінок до могили радянських солдатів у Варшаві.