На Київщині п’яний дебошир «замінував» відділення поліції

Чоловік вимагав повернути йому автомобіль

На спецлінію поліції «102» зателефонував чоловік та повідомив, що заложив вибухівку поблизу Іванківського відділення поліції, та якщо йому не повернуть його автомобіль – він підірве будівлю.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські розпочали комплекс першочергових заходів та встановили особу «мінера». Ним виявився 35-річний житель Іванківського району.

Як з’ясувалось, цього ж дня поблизу села Термахівка чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду – з’їхав у кювет на автівці Ford. Це побачив наряд реагування патрульної поліції та підійшов до автівки, аби надати допомогу, натомість чолов’яга почав висловлюватись нецензурною лайкою та кидався в бійку. Поліцейські виявили у порушника ознаки алкогольного сп’яніння та провели освідування, яке встановило, що вміст алкоголю в крові складає 1,5 проміле.

За цим фактом поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами), 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП. Автомобіль було вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

На цьому правопорушник не зупинився – у місцевому магазині розбив вітрину та зник в невідомому напрямку, а після – повідомив про замінування Іванківського відділення поліції, якщо йому не повернуть автівку.

Правоохоронці провели ретельний огляд – жодних вибухових пристроїв, предметів та підозрілих осіб не виявили.

Зловмисника затримали за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили мобільний телефон як речовий доказ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років

Також за дрібне хуліганство в магазині на чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.173 КУпАП.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому, запобіжний захід для нього обере суд.