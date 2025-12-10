У Сумах чоловік поранив шістьох дітей з рушниці

Серед постраждалих – неповнолітні віком від 13 до 16 років

У місті Суми стався надзвичайний інцидент, унаслідок якого шестеро дітей отримали поранення через небезпечне поводження зі зброєю. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає «Главком».

Серед постраждалих – неповнолітні віком від 13 до 16 років. П'ятеро дітей було госпіталізовано для постійного нагляду, ще одну дитину перевели на амбулаторне лікування. Загрози життю жодного з постраждалих, чиї травми є незначними, немає.

Поліція Сумщини спрацювала оперативно та встановила особу зловмисника, причетного до стрілянини. Ним виявився 60-річний чоловік.

Правоохоронці, прибувши на місце події, швидко ідентифікували квартиру, з якої могли здійснюватися постріли. Під час огляду помешкання підозрюваного було виявлено гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу.

Наразі слідство встановлює повні обставини та мотиви інциденту. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, що кваліфікується як замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Очільник ОВА Олег Григоров наголосив, що «будь-яка легковажність зі зброєю має наслідки» і закликав до жорсткої правової оцінки дій підозрюваного.

Нагадаємо, 24 листопада на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи № 13 у Львові відбулась стрілянина. Після зустрічі в кабінеті директора батьки продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета.

Як відомо, у Дніпрі правоохоронці працюють на місці стрілянини, що сталася ввечері 22 листопада в Самарському районі міста. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 20:15.

За попередніми даними, між кількома чоловіками виник конфлікт, у ході якого невідомий відкрив вогонь по двох учасниках суперечки. Постраждалих із вогнепальними пораненнями госпіталізували до лікарні та надали необхідну медичну допомогу.

До слова, у Запорізькій області п’яний поліціянт потрапив у сутичку з військовим, яка закінчилася стріляниною. Правоохоронцю, який здійснив 13 пострілів із табельної зброї, повідомлено підозру.