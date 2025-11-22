Головна Країна Події в Україні
У Тернополі росіяни вбили семирічну громадянку Польщі: Навроцький та Туск відреагували

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Тернополі росіяни вбили семирічну громадянку Польщі: Навроцький та Туск відреагували
21 листопада відбудеться панахида за Амелією та Оксаною Гжесько
фото: «Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ стN 27 ім В Гурняка»

Туск: Вона ніколи не здійснить жодної зі своїх мрій. Ця жорстока війна має закінчитися, і Росія не може її виграти

Внаслідок ворожого обстрілу Тернополя семирічна дівчинка Амелія – громадянка Польщі разом зі своєю мамою загинули. На трагедію відреагували президент Польщі Кароль Навроцький та прем'єр Дональд Туск, пише «Главком».

«З глибоким сумом я дізнався про смерть семирічної Амельки, громадянки Польщі, яка загинула в Тернополі разом зі своєю матір'ю внаслідок варварського обстрілу російськими військами мирного населення. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким, і продовжую молитися за душу невинної дитини та її матері», – написав Навроцький.

У Тернополі росіяни вбили семирічну громадянку Польщі: Навроцький та Туск відреагували фото 1

«Амельці було сім років. Сім. Польська дитина. Вона загинула в Тернополі під час жорстокого ракетного нападу Росії. Вона ніколи не здійснить жодної зі своїх мрій. Ця жорстока війна має закінчитися, і Росія не може її виграти. Бо це також війна за майбутнє наших дітей», – зазначив Туск.

У Тернополі росіяни вбили семирічну громадянку Польщі: Навроцький та Туск відреагували фото 2

Нагадаємо, у Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 27 ім. В. Гурняка розповіли, що загинула їхня учениця 2-В класу Гжесько Амелія та її мама Оксана.

У школі дівчинки розповіли, що маму та доньку знайшли в обіймах.

«Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога. Уся наша шкільна родина сумує з приводу непоправної втрати: Амелія, світла дівчинка, маленьке Ангелятко, більше ніколи не сяде за парту, не обійме своїх однокласників, не зігріє світлим поглядом… Схиляємо голову в скорботі перед світлою пам’яттю загиблих, розділяємо біль і горе родини», – йдеться у повідомленні школи.

Зазначимо, що у Тернополі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару, що стався вранці 19 листопада. З-під завалів житлової дев’ятиповерхівки рятувальники дістали тіло ще однієї жінки, внаслідок чого кількість загиблих сягнула 32 осіб, серед них – шестеро дітей. 

«Главком» розповідав історію подружжя, яке врятувалось від атаки. Родина вийшла з будинку, куди через кілька хвилин влучила російська ракета.  Також повідомлялось про те, як рятувальники дістали з-під завалів сина Оксани Кобель. «З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!», – йшлося у повідомленні міського голови Тернополя Сергія Надала.

Теги: Тернопіль Польща ракетна атака смерть Дональд Туск Кароль Навроцький

