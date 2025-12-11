Головна Київ Новини
На Київщині під колесами швидкісного потяга загинув чоловік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: Національна поліція Укрвїни

41-річний киянин переходив залізничні колії в навушниках...

У Київській області на Обухівщині під колеса потяга потрапив чоловік, який помер на місці події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Київської області, інформує «Главком».

Зазначається, що вчора, 10 грудня, о 20:46 до поліції надійшло повідомлення про те, що швидкісний потяг сполученням Київ-Кривий Ріг травмував чоловіка. Подія сталася у селі Підгірці.

Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний киянин переходив залізничні колії в навушниках. На звукові сигнали машиніста чоловік не відреагував.

«Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, на початку грудня у Ворзелі під колесами потяга  сполученням Варшава - Київ загинув чоловік. Правоохоронці попередньо встановили, що 50-річний місцевий мешканець переходив залізничні колії по переходу. На звукові сигнали машиніста чоловік не відреагував. Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути. 

15 листопада вантажний електропоїзд, що рухався зі сторони станції «Вінниця» в напрямку міста Жмеринка на вул. Привокзальній, наїхав на людину. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. 

Теги: смерть потяг Київщина

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
