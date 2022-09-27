На Київщині розшукують 16-річну дівчину

У Київській області зникла дівчинка-підліток

Поліція Київщини розшукує неповнолітню Валентину Бойко із міста Бровари. Про це стало відомо із повідомлення правоохоронців у Facebook.

Валентина Бойко пішла вдень погуляти до парку «Перемога» у Броварах, але додому не повернулась.

О 21:33 години до поліції звернулась її мама.

На пошуки дівчинки оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини.

Валентину шукають працівники Броварського райуправління, ювенальна превенція, кримінальна поліція, групи реагування патрульної поліції та представники ДФТГ.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 160-165см, худорлявої статури, волосся довге, темне, очі - голубі, відсутній верхній перший зуб, має шрам на лівій брові. ОДЯГНУТА: чорна куртка, темно-сині джинси.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, просимо одразу повідомляти на спецлінію «102», або до Броварського районного управління поліції за телефоном + 38 0 (97) 759 43 24.