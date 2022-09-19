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На Київщині відновлено підірваний рашистами міст через річку Здвиж

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На Київщині відновлено підірваний рашистами міст через річку Здвиж
Відновлений міст через річку Здвиж

У Київській області, в Макарівському районі, між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

«Міст було підірвано рашистами, коли вони тікали з Київщини», – зазначив Олексій Кулеба.

Наданний час міст повністю функціонує. Мостови перехідом через річку Здвиж можуть пересуватися вантажні й легкові автомобілі.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в столиці сталася моторошна ДТП за участю легковика та маршрутки.

Теги: окупанти Київщина міст

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