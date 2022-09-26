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Розстріляв легковик із цивільним на Київщині: рашист отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розстріляв легковик із цивільним на Київщині: рашист отримав підозру
Водій автомобіля – мирний мешканець, загинув на місці
Офіс генпрокурора

Намагаючись приховати злочин, російські загарбники закопали тіло чоловіка у лісі

Правоохоронці встановили та повідомили про підозру рашисту за вбивство мирного мешканця на Київщині. Він був взятий у полон українськими військовослужбовцями у серпні на Херсонщині. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що на початку березня 2022 року поблизу с. Здвижівка Бучанського району підозрюваний разом з іншими співслужбовцями армії РФ із застосуванням автоматичної стрілецької зброї розстріляв легковий автомобіль ВАЗ, який їхав по автодорозі. Водій автомобіля – мирний мешканець, загинув на місці. Намагаючись приховати злочин, російські загарбники закопали його тіло у лісі.

«За результатами проведення комплексу слідчих дій встановлено місцезнаходження поховання. Наразі тіло загиблого передано до судово-медичної установи для проведення відповідних експертиз, а також встановлення особи», – йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора повідомив окупанту, який проходить службу в одному із підрозділів 331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії повітряно десантних військ РФ, про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі встановлюються інші загарбники, причетні до цього злочину.

Нагадаємо, 1 вересня у Бучанському районі Київщини знайшли ще одне тіло мирного жителя. Його вбили російські загарбники.

Теги: росія окупанти прокуратура Київщина Україна

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