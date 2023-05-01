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На Київщині сьогодні лунатимуть сирени: у чому причина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині сьогодні лунатимуть сирени: у чому причина
Жителів Київщини просять зберігати спокій
фото ілюстративне

Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00-15:20

Сьогодні, 1 травня, на Київщині проведуть тестування діючих електромеханічних сирен. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Мета – протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00-15:20.

«Просимо жителів Київщини зберігати спокій – роботи планові», – додали в ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупанти здійснили другу поспіль за останні три дні масовану атаку на Україну. За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту-95мс). У Києві тривога тривала близько трьох годин. Окупанти вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.

Теги: тривога війна Київщина

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